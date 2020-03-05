Снимавший репортаж эстонский журналист спровоцировал опасную ситуацию

В среду вечером специалисты по защите детей отправились навестить семью, проживающую в квартире, принадлежащей волости Валга. Помимо матери и детей, их ждал редактор Kuuuurija Индрек Мельтсас, который снимал ситуацию. Поскольку никакого соглашения о присутствии представителей средств массовой информации не было, защитники детей покинули квартиру.

Журналист последовал за ними на стоянку и попытался не дать им уйти, не прерывая съемку. По словам муниципальных чиновников, Мельтсас попытался открыть дверь автомобиля и встал перед движущимся транспортным средством, создав тем самым опасную дорожную ситуацию.

По словам менеджера по коммуникациям волостной управы Пыйма Кама, встреча с семьей была частью повседневной работы службы по защите детей. «Это был обычный визит на дом, чтобы обсудить благополучие детей, семейную жизнь и экономический доход. Присутствие журналиста не позволило защитникам детей выполнять свои обязанности, потому что такая семейная информация конфиденциальна и не должна раскрываться», - пояснил Кама.