Чт, 5.03.2020
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  • Снимавший репортаж эстонский журналист спровоцировал опасную ситуацию

Снимавший репортаж эстонский журналист спровоцировал опасную ситуацию

Pilt koolivägivalla loo juurde

ФОТО: Raigo Pajula

4 марта в Валга произошел опасный инцидент между волостными чиновниками по защите детей и журналистом программы Kuuuurija, сообщает Postimees.

В среду вечером специалисты по защите детей отправились навестить семью, проживающую в квартире, принадлежащей волости Валга. Помимо матери и детей, их ждал редактор Kuuuurija Индрек Мельтсас, который снимал ситуацию. Поскольку никакого соглашения о присутствии представителей средств массовой информации не было, защитники детей покинули квартиру. 

Журналист последовал за ними на стоянку и попытался не дать им уйти, не прерывая съемку. По словам муниципальных чиновников, Мельтсас попытался открыть дверь автомобиля и встал перед движущимся транспортным средством, создав тем самым опасную дорожную ситуацию.

По словам менеджера по коммуникациям волостной управы Пыйма Кама, встреча с семьей была частью повседневной работы службы по защите детей. «Это был обычный визит на дом, чтобы обсудить благополучие детей, семейную жизнь и экономический доход. Присутствие журналиста не позволило защитникам детей выполнять свои обязанности, потому что такая семейная информация конфиденциальна и не должна раскрываться», - пояснил Кама.

Сотрудники по защите детей немедленно сообщили об инциденте на номер экстренной помощи 112, а затем обратились в полицию.

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