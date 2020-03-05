Finnair прекращает розничную торговлю на своих рейсах

Национальная авиакомпания Finnair прекращает розничную продажу товаров в самолетах на рейсах внутри Евросоюза с целью сокращения своего углеродного следа, сообщил портал YLE.
Данное решение входит в список мер, с помощью которых авиакомпания хочет добиться углеродной нейтральности к концу 2045 года.
В сообщении Finnair говорится, что если на борту не будет тележек с товарами, это позволит уменьшить вес самолета на 50-100 кг, что, в свою очередь, приведет к сокращению выбросов CO2.
Еда будет продаваться на борту и в дальнейшем.
В целом выбросы CO2 Finnair будут расти, так как деятельность авиаперевозчика расширяется.
Одной из мер, направленных на достижение углеродной нейтральности, является компенсация выбросов, в частности, путем выделения средств на высаживание деревьев и участия в системе торговли выбросами ЕС.