Чт, 5.03.2020
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Finnair прекращает розничную торговлю на своих рейсах

Самолет Finnair. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETER ANDREWS/REUTERS

Национальная авиакомпания Finnair прекращает розничную продажу товаров в самолетах на рейсах внутри Евросоюза с целью сокращения своего углеродного следа, сообщил портал YLE.

Данное решение входит в список мер, с помощью которых авиакомпания хочет добиться углеродной нейтральности к концу 2045 года.

В сообщении Finnair говорится, что если на борту не будет тележек с товарами, это позволит уменьшить вес самолета на 50-100 кг, что, в свою очередь, приведет к сокращению выбросов CO2.

Еда будет продаваться на борту и в дальнейшем.

В целом выбросы CO2 Finnair будут расти, так как деятельность авиаперевозчика расширяется.

Одной из мер, направленных на достижение углеродной нейтральности, является компенсация выбросов, в частности, путем выделения средств на высаживание деревьев и участия в системе торговли выбросами ЕС.

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