Finnair прекращает розничную торговлю на своих рейсах

Данное решение входит в список мер, с помощью которых авиакомпания хочет добиться углеродной нейтральности к концу 2045 года.

В сообщении Finnair говорится, что если на борту не будет тележек с товарами, это позволит уменьшить вес самолета на 50-100 кг, что, в свою очередь, приведет к сокращению выбросов CO2.

Еда будет продаваться на борту и в дальнейшем.

В целом выбросы CO2 Finnair будут расти, так как деятельность авиаперевозчика расширяется.