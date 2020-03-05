Банк Эстонии готов выдать кредит на гигантскую сумму

Банк Эстонии на этой неделе дал свое принципиальное согласие предоставить в случае необходимости Международному валютному фонду (МВФ) кредит на сумму до 380 миллионов евро.
МВФ сможет использовать эту кредитную линию в самом крайнем случае, если другие источники финансирования будут исчерпаны, сообщил центробанк.
Возможность использовать такую кредитную линию вступит для МВФ в силу с начала 2021 года и будет открыта в течение трех лет, когда истечет срок действия ныынешних соглашений о кредитной линии.
Срок кредитования может быть продлен на один год. Подобные соглашения о кредитной линии с МВФ уже заключены или находятся в процессе подготовки большим числом стран-членов МВФ. Детали кредитных линий будут уточнены в ближайшее время, и ожидается, что контракты будут заключены во второй половине года.
При необходимости МВФ может использовать эти кредиты для предотвращения экономических кризисов, а также для временной поддержки стран, испытывающих финансовые трудности.
"В интересах Эстонии как маленькой страны с открытой экономикой, чтобы МВФ имел достаточные финансовые средства для оказания помощи другим странам в случае необходимости. Поскольку наша страна зависит от экспорта, проблемы мировой экономики также могут напрямую влиять на нас", - сказал вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик.