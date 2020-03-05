Крупномасштабные военные учения Kevadtorm впервые будут сосредоточены в Центральной Эстонии

В этом году крупномасштабные учения Сил обороны Kevadtorm пройдут с 21 апреля по 22 мая и будут проходить преимущественно в Центральной и Северной Эстонии, сообщил главный штаб Сил обороны. В учениях примет участие более 10 000 военнослужащих из Эстонии, стран-союзников и стран-партнеров.

Основная часть учений впервые придется на Центральную Эстонию — территорию Рапламаа, волостей Тюри, Пыхья-Пярнумаа, Пыхья-Сакала и Вильянди, также учения пройдут в Западной Эстонии и на островах. Активные действия в рамках учений пройдут в этих регионах с 8 по 15 мая. Кульминацией учений станут боевые стрельбы на центральном полигоне Сил обороны с 16 по 22 мая.

В рамках учений Kevadtorm Силы обороны отработают процедуры штабной работы разных уровней и способность к руководству, а также сотрудничество Сил обороны и Кайтселийта с подразделениями союзников и партнеров для выполнения задач в кризисное и военное время. Учения также проверят синхронизацию боевых планов Сил обороны, сотрудничество между различными уровнями командования и готовность подразделений к выполнению боевых заданий.

В этом году наряду с Эстонией принять участие в Kevadtorm пообещали военнослужащие из 14 стран. Почти тысяча военнослужащих будет представлять дислоцированные в Эстонии подразделения союзников из Соединенного Королевства и Дании. В учениях также примут учения дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО из Канады и Италии, а также офицеры из Испании и Словении — в общей сложности более 800 военнослужащих.

США в этом году пришлют для участия в Kevadtorm около 1500 военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Мэриленда и национальной гвардии Висконсина, также в учениях в этом году примут участие подразделения морской пехоты США. Из авиасредств, по планам, будут задействованы штурмовые самолеты A-10 из национальной гвардии Мэриленда и самолеты-заправщики KC-135 национальной гвардии Висконсина.

Польшу будет представлять ракетное подразделение береговой охраны, из Румынии на учения, по планам, прибудет подразделение морской пехоты. Из Финляндии приедет саперное подразделение срочников и арбитры. Штабные офицеры и наблюдатели приедут из Латвии, Литвы, Грузии и Украины.

Всего в этом году в Kevadtorm примет участие около 3000 иностранных военнослужащих. Иностранные подразделения также привезут свою технику.

В течение всего периода учений по всей Эстонии будут активнее двигаться колонны техники Сил обороны, ожидается также более активное движение воздушных средств и морского транспорта.