Департамент здоровья советует домам призрения ограничить посещения

Департамент здоровья советует домам призрения ограничить в период вирусных заболеваний посещения к людям пожилого возраста с более слабой иммунной системой для того, чтобы защитить их от вирусных инфекций.
«Ограничение посещений – обычная мера в сезон вирусных заболеваний, которая также применяется и в больницах», – сказал руководитель отдела качества департамента социального страхования Райво Сультс.
Департамент социального страхования разослал сегодня эту информацию также всем учреждениям попечительства.
Проверенную и своевременную информацию по поводу коронавируса COVID-19 можно получить на домашней странице Департамента здоровья. Информация доступна также и на русском языке.