Чт, 5.03.2020
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Департамент здоровья советует домам призрения ограничить посещения

Nutikad vanurid Tammiste hooldekodu elanikud tutvusid moodas aja tehnikavidinatega, programmeerides Bee-Boti roboteid.

ФОТО: Mailiis Ollino

Департамент здоровья советует домам призрения ограничить в период вирусных заболеваний посещения к людям пожилого возраста с более слабой иммунной системой для того, чтобы защитить их от вирусных инфекций.

«Ограничение посещений – обычная мера в сезон вирусных заболеваний, которая также применяется и в больницах», – сказал руководитель отдела качества департамента социального страхования Райво Сультс.

Департамент социального страхования разослал сегодня эту информацию также всем учреждениям попечительства. 

Проверенную и своевременную информацию по поводу коронавируса COVID-19 можно получить на домашней странице Департамента здоровья. Информация доступна также и на русском языке.

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