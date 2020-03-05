Март Хельме предлагает обязать все самоуправления быть готовыми к кризисным ситуациям

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, отметив, что ведомство предлагает также предоставить местным самоуправлениям более широкие права, чтобы они могли привлекать для обеспечения готовности местные предприятия, оказывающие соответствующие услуги. На состоявшемся в четверг кабинетном совещании обсуждалось также, каким образом на региональном уровне организованы действия по ликвидации кризисных ситуаций на региональном уровне.

«На региональном уровне, в зависимости от кризисной ситуации, ее разрешением занимается учреждение, уполномоченное соответствующим постановлением правительства. Например, в случае шторма или бури разрешением кризисной ситуации руководит спасательный департамент, привлекая к работе учреждения, отвечающие за услуги связи, электроснабжения и отопления. Событиями в сфере здравоохранения занимается департамент здоровья, привлекая при необходимости департамент полиции и погранохраны, спасательный департамент и местные самоуправления. В случае с происшествиями в электронной среде их решением занимается Департамент государственной инфосистемы, привлекая партнеров и так далее», - пояснил Март Хельме.

В соответствии с действующим законодательством, не на все местные самоуправления налагается обязательство готовиться к возможному нарушению оказания услуг и быть готовыми разрешать кризисные ситуации. Нынешнее законодательство обязывает к этому в основном крупные самоуправления, численность населения которых превышает 10 000 человек.

Министр внутренних дел предлагает, чтобы все местные самоуправления имели возможность готовиться к кризисным ситуациям любого масштаба. На тех же основаниях все самоуправления могли бы заботиться о работоспособности местных дорог, коммуникаций и центрального отопления в условиях кризиса.

Вопросами консультирования местных самоуправлений и обучения на случай кризисов занимается спасательный департамент. Каждое самоуправление отвечает за свой круг обязанностей в случае чрезвычайного положения. Намечаемые изменения будут подробно обсуждены с местными самоуправлениями и, в свою очередь, местным самоуправлениям будут обеспечены необходимые советы и помощь со стороны МВД и спасательного департамента.