Чт, 5.03.2020
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  • Созданный в Эстонии современный наркотестер определяет распространенные наркотики за 15 минут

Созданный в Эстонии современный наркотестер определяет распространенные наркотики за 15 минут

Кокаин

ФОТО: Wikipedia.org

При помощи портативного наркотестера, разработанного учеными Таллиннского технического университета, можно за 15 минут найти в пробе слюны большинство наркотиков, широко распространенных в Эстонии, пишет ERR о недавней докторской диссертации.

В настоящее время предпринимаются усилия по выявлению наркотической интоксикации в моче с помощью более простых тестеров на основе антител, но в суде их недостаточно, поскольку к указывающим на интоксикацию результатам могут привести и подобные наркотикам лекарства.

Созданный накротестер работает по методу капиллярного электрофореза, в ходе которого человеческая слюна помещается в тонкую трубку, а на ее концы подается высокое напряжение. Электрическое поле заставляет содержащиеся в слюне вещества перемещаться с разными скоростями из-за различий в заряде и массе. Когда они достигают детектора, их можно возбудить  ультрафиолетовым светом, в результате чего соединения начинают светиться.

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