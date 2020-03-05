Созданный в Эстонии современный наркотестер определяет распространенные наркотики за 15 минут

В настоящее время предпринимаются усилия по выявлению наркотической интоксикации в моче с помощью более простых тестеров на основе антител, но в суде их недостаточно, поскольку к указывающим на интоксикацию результатам могут привести и подобные наркотикам лекарства.

Созданный накротестер работает по методу капиллярного электрофореза, в ходе которого человеческая слюна помещается в тонкую трубку, а на ее концы подается высокое напряжение. Электрическое поле заставляет содержащиеся в слюне вещества перемещаться с разными скоростями из-за различий в заряде и массе. Когда они достигают детектора, их можно возбудить ультрафиолетовым светом, в результате чего соединения начинают светиться.

