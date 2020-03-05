В Италии из-за коронавируса умерли почти 150 человек

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 148 человек, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, чьи слова приводит агентство ANSA. Общее число зараженных — 3858 человек.
По словам Боррелли, выздоровели 414 человек. Он отметил, что больше всего заражений приходится на Ломбардию, Эмилию-Романью и Венето. Заболевшие есть в 20 регионах страны.
Ранее власти страны сегодня, 5 марта, приняли решение закрыть все школы и университеты до середины марта из-за распространения коронавируса. Школы смогут перейти на дистанционное обучение. Правительство Италии рассматривает отмену всех публичных мероприятий, включая закрытие театров и кинотеатров по всей стране.
Распространение COVID-19 началось в Китае в декабре 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы более чем в 80 странах, число зараженных превышает 94 тыс., умерли от болезни свыше 3,2 тыс. человек. За пределами КНР наибольшее число заболевших выявлено в Италии, Южной Корее и Иране.