В Италии из-за коронавируса умерли почти 150 человек

По словам Боррелли, выздоровели 414 человек. Он отметил, что больше всего заражений приходится на Ломбардию, Эмилию-Романью и Венето. Заболевшие есть в 20 регионах страны.

Ранее власти страны сегодня, 5 марта, приняли решение закрыть все школы и университеты до середины марта из-за распространения коронавируса. Школы смогут перейти на дистанционное обучение. Правительство Италии рассматривает отмену всех публичных мероприятий, включая закрытие театров и кинотеатров по всей стране.