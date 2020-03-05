Правительство одобрило дополнительные меры профилактики распространения коронавируса

Министр социальных дел каждую неделю будет давать правительству обзор ситуации.

«Эстонские ведомства пристально следят за развитием ситуации, и государство делает все для того, чтобы предотвратить распространение вируса», - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда, благодаря ответственному поведению заразившихся, у нас только отдельные и взятые под контроль случаи заболевания. Наша главная цель – не допустить более широкого распространения вируса среди населения», - подчеркнул премьер-министр.

«Для того, чтобы предотвратить проникновение вируса в Эстонию, мы, например, расширим проверку температуры тела пассажиров общественного транспорта на пограничных пунктах. Для того, чтобы избежать заражения в детских учреждениях, школы и детским сады должны готовы, столкнувшись с заболеванием, закрыться на две недели», - привел Ратас некоторые примеры тех мер, которые сегодня решило ввести правительство.

Рассказывая правительству о том, какие меры уже принимаются для распространения вируса, министр социальных дел Танель Кийк подчеркнул, что межведомственное сотрудничество налажено хорошо. Помимо штаба при Департаменте здоровья и сформированной правительством рабочей группы, работают также министерская группа по регулированию кризиса и рабочая группа по международным пассажирским перевозкам.

«Министерство социальных дел и Департамент здоровья руководят решением проблем, для этого организована работа расширенного штаба семь дней в неделю помимо круглосуточного оперативного дежурства, - сказал министр. – Защита здоровья людей является общегосударственным приоритетом, из этого исходят все привлеченные к процессу стороны».

На кабинетном зачедании правительства было одобрено решение, что в сотрудничестве с местными самоуправлениями необходимо организовать дополнительное информирование пожилых людей, людей с особыми потребностями и других представителей группы риска. Дома по уходу получили от Департамента здоровья предписание ограничить посещение во избежание заражения пациентов.

Для предотвращения распространения инфекции в школах и детских садах может возникнуть необходимость закрыть их на срок до двух недель. Министерство образования и науки должно вместе с местными самоуправлениями составить программу действий на этот случай.

При организации всех публичных мероприятий необходимо строго соблюдать инструкции Департамента здоровья. На сухопутной границе для предотвращения распространения вируса будут проверять температуру тела путешествующих общественным транспортом.