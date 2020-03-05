Телеканал ПБК прекращает производство "Новостей Эстонии"

О том,что правление медиагруппы вынуждено принять решение о закрытии "Новостей Эстонии" глава ВМА по маркетингу и PR Синдия Фриденберга сообщила в четверг BNS.

Последний выпуск новостей выйдет в эфир 19 марта. Производство ежедневной информационной программы «Латвийское время», транслируемой на территории Латвии, также будет приостановлено.

"Новости Эстонии" - самая популярная новостная программа среди русскоязычного населения Эстонии, которую производит единственная в Эстонии негосударственная служба телевизионных новостей . Это некоммерческий продукт, производимый исключительно за счет средств, полученных медиа-группой BMA.

По словам Фриденберга, в 2019 году аудитория новостей ПБК достигла 55 000 зрителей.

«ПБК продолжит свою работу, все изменения касаются только производства новостей. Это вынужденный шаг. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам ообеспечить работой журналистов. Им доверяюли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране, где живут наши зрители и их дети. Мы хотели бы поблагодарить сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку на протяжении всех этих лет», - сказала Фриденберга.

Как прокомментировал эту новость мэр Таллинна Михаил Кылварт, сужение местного русского информационного поля нанесет очевидный ущерб обществу Эстонии в целом.