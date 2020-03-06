Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз", - заявил журналистам российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. Он также поблагодарил Эрдогана за то, что тот приехал на переговоры в Москву, и отметил, что достигнутые с президентом Турции договоренности станут хорошей основой для мирного урегулировании ситуации в исламской республике.

По словам Путина, бандформирования в районе Идлиба настолько нарастили свою активность, что потребовался личный разговор двух президентов. Президент России выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. "К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения, - сказал российский лидер. - За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьезные потери". Он заявил, что необходимо обязательно проговорить всю ситуацию, чтобы она не повторялась и не разрушила российско-турецкие отношения.

Эрдоган заявил, что атаки правительственных сирийских войск в Идлибе нарушили договоренности, которые были заключены в Сочи. "Турция не будет сидеть сложа руки и оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны сирийского режима своими силами", - подчеркнул турецкий лидер, пообещав, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".

Также президент Турции рассказал, что с 6 марта будет введен режим прекращения огня, и пригласил Путина в Анкару в связи со 100-летием установления дипотношений. По словам Эрдогана, "дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по разрешению сирийского конфликта".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что "коридор безопасности" в Идлибе составит шесть километров к северу и югу от сирийской трассы М4. Начиная с 15 марта, российские и турецкие военные будут совместно патрулировать дорогу.

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. В сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. К концу 2019 года Идлиб стал последней провинцией в Сирии, в которой еще оставались сильны вооруженные отряды оппозиции.

В декабре 2019 года сирийская армия развернула наступление, пытаясь взять и Идлиб под свой контроль. В ожесточенные боевые действия постепенно стали втягиваться турецкие военные, поддерживающие сирийскую оппозицию, и армия РФ, выступающая в качестве союзника президента Сирии Башара Асада.