Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Москве. На итоговой пресс-конференции российский лидер сообщил, что Москва и Анкара согласовали документ по урегулированию ситуации в Сирии. Соглашение включает три пункта: прекращение огня, создание "коридора безопасности" в Идлибе, а также российско-турецкое патрулирование трассы M4 на территории республики. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на Daily Storm.
"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз", - заявил журналистам российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. Он также поблагодарил Эрдогана за то, что тот приехал на переговоры в Москву, и отметил, что достигнутые с президентом Турции договоренности станут хорошей основой для мирного урегулировании ситуации в исламской республике.
По словам Путина, бандформирования в районе Идлиба настолько нарастили свою активность, что потребовался личный разговор двух президентов. Президент России выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. "К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения, - сказал российский лидер. - За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьезные потери". Он заявил, что необходимо обязательно проговорить всю ситуацию, чтобы она не повторялась и не разрушила российско-турецкие отношения.
Эрдоган заявил, что атаки правительственных сирийских войск в Идлибе нарушили договоренности, которые были заключены в Сочи. "Турция не будет сидеть сложа руки и оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны сирийского режима своими силами", - подчеркнул турецкий лидер, пообещав, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".
Также президент Турции рассказал, что с 6 марта будет введен режим прекращения огня, и пригласил Путина в Анкару в связи со 100-летием установления дипотношений. По словам Эрдогана, "дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по разрешению сирийского конфликта".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что "коридор безопасности" в Идлибе составит шесть километров к северу и югу от сирийской трассы М4. Начиная с 15 марта, российские и турецкие военные будут совместно патрулировать дорогу.
Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. В сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. К концу 2019 года Идлиб стал последней провинцией в Сирии, в которой еще оставались сильны вооруженные отряды оппозиции.
В декабре 2019 года сирийская армия развернула наступление, пытаясь взять и Идлиб под свой контроль. В ожесточенные боевые действия постепенно стали втягиваться турецкие военные, поддерживающие сирийскую оппозицию, и армия РФ, выступающая в качестве союзника президента Сирии Башара Асада.
27 февраля 2020 года вооруженные формирования оппозиции начали контрнаступление в Идлибе, атаковав позиции сирийских правительственных войск. Поддержку обороняющимся с воздуха оказала не только сирийская, но и российская авиация.
В результате одного из авиаударов погибли 34 военнослужащих армии Турции, а ранения получили более 30 человек. В Анкаре заявили, что погибшие военные находились на наблюдательном пункте. Однако в Минобороны РФ заверили, что турецкие военные находились "в боевых порядках наступающих террористов". В Минобороны России также заверили, что авиация ВКС в том районе не применялась.
4 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и вовсе заявил, что в Идлибе произошло "сращивание" контролируемой боевиками территории с турецкими наблюдательными постами. Он также отметил, что только Россия своими действиями помогает избежать гуманитарной катастрофы в Сирии. "На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада гуманитарной ситуацией в зоне деэскалации Идлиб только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям", - заявил Конашенков.
В ООН, НАТО и в США раскритиковали Россию за политику в Сирии. В докладе Комиссии ООН по Сирии даже возложили на РФ ответственность за военные преступления. По данным международных экспертов, атакам российских и сирийских военных подвергаются больницы и места дислокации мирных жителей. В результате в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей, которые проживают в районах, находящихся под контролем оппозиционных "Демократических сил Сирии".
Глава военного блока НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в провинции Идлиб и призвал их "прекратить наступление, уважать международное право". А американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Сирии. "Мир сидит сложа руки и наблюдает за уничтожением Идлиба Асадом, Ираном и русскими", - подчеркнул Грэм.
Позднее в США пообещали оказать Турции военную помощь, снабдив ее боеприпасами для боевых действий в Сирии.
Обострение в Идлибе привело к беспрецедентной за весь период гражданской войны в Сирии волне миграции. К границе с Турцией устремились более 950 тысяч беженцев, в основном женщины и дети. Миграционный кризис угрожает Евросоюзу, который срочно принимает меры для его разрешения.