"Вашингтон" и "Рейнджерс" выдали суперматч, Овечкин прервал безголевую серию

Александр Овечкин сегодня ночью догнал форварда "Бостона" Давида Пастрняка в споре за титул лучшего снайпера НХЛ
Суперматч выдали в "Мэдисон Сквер Гарден" "Вашингтон" и "Рейнджерс": 11 голов, суперконцовка, пента-трик Мики Зибанежада. Счет открыл нападающий "Вашингтона" Карл Хагелин на седьмой минуте встречи и это был первый и последний раз, когда "Кэпс" лидировали в матче. Далее "Кэпс" были исключительно в роли догоняющих. На дубль Мики Зибанежада дебютным голом за "Столичных" отметился Илья Ковальчук. На точный выстрел Деанджело ответил Хэтэуэй. В третьем периоде снова дважды отличился Мика Зибанежад, на голу которого своим дублем ответил Александр Овечкин, забросивший 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне и догнав по этому показателю в гонке бомбардиров Давида Пастрняка. Примечательно, что Зибанежад и Овечкин провели свои голы в самом-самом конце третьего периода.
Последнее слово осталось все-таки за "Рейнджерами" - Зибанежад с передачи Деанжело и Панарина, сделавшего в этом матче ассистентский хет-трик, в овертайме принес победу 6:5 "Рейнджерам".
Кроме Овечкина и Панарина результативными пасами отметились и Павел Бучневич с Ильей Ковальчуком.
Две передачи Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть в гостях 4:2 "Баффало". Иван Проворов продлил свою результативную серию, забросив 13-й гол в сезоне, положив начало разгрому 4:1 "Каролины". Два очка Никиты Кучерова стали весомым вкладом в победу "Тампы" над "Монреалем" 4:0. Последним отличившемся россиянином минувшей ночью стал Никита Зайцев, отдавший голевую передачу в матче "Оттавы" и "Айлендерс" 4:3.