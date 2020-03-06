"Вашингтон" и "Рейнджерс" выдали суперматч, Овечкин прервал безголевую серию

Суперматч выдали в "Мэдисон Сквер Гарден" "Вашингтон" и "Рейнджерс": 11 голов, суперконцовка, пента-трик Мики Зибанежада. Счет открыл нападающий "Вашингтона" Карл Хагелин на седьмой минуте встречи и это был первый и последний раз, когда "Кэпс" лидировали в матче. Далее "Кэпс" были исключительно в роли догоняющих. На дубль Мики Зибанежада дебютным голом за "Столичных" отметился Илья Ковальчук. На точный выстрел Деанджело ответил Хэтэуэй. В третьем периоде снова дважды отличился Мика Зибанежад, на голу которого своим дублем ответил Александр Овечкин, забросивший 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне и догнав по этому показателю в гонке бомбардиров Давида Пастрняка. Примечательно, что Зибанежад и Овечкин провели свои голы в самом-самом конце третьего периода.