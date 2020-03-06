Статистика: в эстонских гостиницах останавливается все больше зарубежных туристов

В прошлом году услугами предприятий по размещению воспользовались 128 000 зарубежных туристов, что по сравнению с январем 2019 года на 13% больше. Треть зарубежных гостей прибыла из России, 31% – из Финляндии и 8% – из Латвии. Численность туристов из России и Финляндии увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20% и 25% соответственно, туристов из Латвии было на 4% больше.

Преобладающая часть туристов из-за рубежа приезжала в Эстонию на отдых, часть совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 259 000 ночей, что в сравнении с январем прошлого года на 8% больше. Туристы предпочитали останавливаться на ночлег в Харьюском, Пярнуском и Тартуском уездах.

Услугами предприятий по размещению воспользовались 95 000 жителей Эстонии и провели в них 152 000 ночей. Численность путешествующих по стране жителей осталась на уровне января прошлого года, а число их ночёвок уменьшилось на 2%. Большинство внутренних туристов находилось на отдыхе, а около четверти совершали рабочую поездку. На ночлег они останавливались в основном в Харьюском, Тартуском, Пярнуском и Ида-Вируском уездах.

В распоряжении гостей имелось 962 предприятия по размещению и стоимость проживания в них составила в среднем 38 евро в сутки. В Харьюском уезде стоимость проживания составила в среднем 46 евро в сутки, в Тартуском уезде – 38 евро, в Пярнуском – 30 евро и в Ида-Вируском уезде – 34 евро в сутки.