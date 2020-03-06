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На Олимпийских играх пришли к гендерному равенству

Церемония открытия ЗОИ-2014

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

У каждой сборной на парадах открытия и закрытия Олимпийских игр теперь может быть 2 знаменосца разного пола, передает Sports.ru.

Изменения в протоколе церемоний были одобрены исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в рамках соблюдения гендерного баланса участников Игр. 

Нововведение начнет действовать с летней Олимпиады-2020 в Токио.

Также исполком МОК постановил, что все команды из 206 Национальных олимпийских комитетов, являющихся членами организации, и сборная беженцев должны быть представлены по крайней мере одной женщиной и одним мужчиной. 

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