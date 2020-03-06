На Олимпийских играх пришли к гендерному равенству

Изменения в протоколе церемоний были одобрены исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в рамках соблюдения гендерного баланса участников Игр.

Также исполком МОК постановил, что все команды из 206 Национальных олимпийских комитетов, являющихся членами организации, и сборная беженцев должны быть представлены по крайней мере одной женщиной и одним мужчиной.