На Олимпийских играх пришли к гендерному равенству

У каждой сборной на парадах открытия и закрытия Олимпийских игр теперь может быть 2 знаменосца разного пола, передает Sports.ru.
Изменения в протоколе церемоний были одобрены исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в рамках соблюдения гендерного баланса участников Игр.
Нововведение начнет действовать с летней Олимпиады-2020 в Токио.
Также исполком МОК постановил, что все команды из 206 Национальных олимпийских комитетов, являющихся членами организации, и сборная беженцев должны быть представлены по крайней мере одной женщиной и одним мужчиной.