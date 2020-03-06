Эстонский клубный футбол ждет самый насыщенный сезон за всю историю

Сегодня матчем таллинских "Флоры" и "Легиона" стартует юбилейный, тридцатый по счету после восстановления независимости Эстонии, чемпионат Эстонии по футболу. Десять команд с марта по ноябрь будут определять медалистов, обладателей европутевок и тех, кто покинет элитный дивизион эстонского футбола.
Этого сезона ждали все любители футбола: с сезона 2020 года в нашем футболе заработал механизм солидарности УЕФА. На практике это означает сокращение неравенства между богатыми клубами, постоянно участвующими в еврокубках, и бедными клубами Эстонии, зачастую не имеющими средств для вербовки профессиональных футболистов. С этого сезона шесть клубов, начиная с "Нарва-Транса" и заканчивая таллиннским "Легионом" получат от ЭФС средства не только для выплаты стипендий молодым футболистам, но и для выплаты заработной платы шестерым профессиональным футболистам. Таким образом футбольный союз продолжает проект перевода нашего футбола на полностью профессиональные рельсы.
Расширился рынок труда для профессиональных мастеров мяча. Теперь если игрок "Флоры", например, больше не желает носить зелено-белую форму, его выбор при поиске нового клуба не ограничивается только Таллинном или, на худой конец, Нарвой: финансовые условия ему может предложить и "Курессааре", и "Тулевик", как было в случае с экс-футболистом сборной Эстонии и "Левадии" Павлом Мариным.
Покинет ли чемпионский кубок Таллинн?
В последний раз клуб не из Таллинна завоевывал чемпионский титул в 2000 году: маардуская "Левадия" второй год подряд завоевала чемпионский титул. Однако все-таки полноценной командой не из столичного региона ту "Левадию" считать нельзя, к тому же команда после сезона 2002 года ликвидировала эту формальность, став таллиннской. Поэтому будем считать, что чемпионский кубок столичную агломерацию не покидал.
В претендентах на титул в середине нулевых и начале десятых годов ходил нарвский "Транс", но его усилий не хватило для завоевания чемпионского титула, лучшим результатом нарвитян стало второе место в 2006 году. В этом же сезоне на титул чемпиона Эстонии всерьез претендует "Пайде", в прошлом году ставший четвертым. "Пайде" всего пару лет назад взял курс на медали чемпионата Эстонии, до этого, под руководством Меэлиса Рообы, команда из центральной Эстонии представляла собой лучший любительский коллектив страны, составленный из игроков, которые по разным причинам уже не хотели заниматься профессиональным футболом, но сохранили и класс, и амбиции. Теперь же клуб с бюджетом приблизительно более полумиллиона евро, которому с большой долей вероятности предстоит дебют в еврокубках, провел такую трансферную кампанию, которая, по оценке экспертов, и вывела "Пайде" в статус претендентов на медали самого высокого достоинства.
Сергей Мошников, пара молодых и перспективных африканских футболистов, Йозеф Салисте - "Пайде" усилялся точечно, но метко: коллектив у Вячеслава Заховайко сыгранный, и если новички выстрелят (в прямом смысле: все приобретения - игроки атакующего плана), титул может впервые покинуть пределы столичного региона.
Бороться "Пайде" будет с Большой таллинской тройкой в лице "Флоры", "Левадии" и "Калью".
Две последние команды пережили в межсезонье значительные перемены: "Левадия" и "Калью" получили новых главных тренеров, Мартина Рейма и Марко Кристала, перестройке подверглись и ряды футболистов. "Нымме Калью", который собственные фанаты упрекали за излишнюю русификацию клуба, заявлял, что планирует усиляться футболистами-эстонцами, но на практике русскоязычный костяк команды сохранился. К примеру, защитная линия клуба - практически полностью русскоговорящая, да и полузащиту в "Калью" можно также собрать из футболистов, родной язык которых - русский.
Что касается приобретений ныммесцев, то команда обновила вратарскую линию, где первым вратарем станет Марко Меэритс, в полузащиту на место Режинальда был привлечен универсальный солдат Андреас Раудсепп, разгонять атаки будут Каарел Уста, игравший в прошлом году в Финляндии, и родственник игрока ЦСКА Бибарса Натхо, Адам Натхо, прошедший школу самой "Барселоны". Единственная проблема "Калью" - нападение. Как адаптируется к нашим условиям бразильский форвард Одилавио да Силва - вопрос еще тот, но состав "Калью" в этом году считается лучшим по крайней мере за последние лет пять...
"Левадия", пригласившая на пост наставника Мартина Рейма, стремится прервать бесчемпионскую эпоху: в последний раз она завоевывала титул шесть лет назад, когда главным тренером команды был нынешний наставник "Калью" Марко Кристал. Зимой "Левадию" покинули основные форварды Никита Андреев и Эрик Морено, серьезной чистке подверглась и линия полузащиты, однако приобретения команды делают центр поля и нападение гораздо сильнее прошлогоднего варианта: клуб подписал бывшего капитана "Флоры" Брента Леписту, вернул своего воспитанника Тревора Эльхи, который может закрыть сразу две позиции на левом фланге команды, а также известного по выступлениям за "Инфонет" Манушо.
Кроме этого "Левадия" подписала и трех игроков с Украины, которые имеют опыт выступления в главной лиге страны. Единственный вопрос к клубу с Маарьямяэ заключается во вратарской линии - как проведут сезон Сергей Лепметс и 38-летний Артур Котенко, а также центр обороны команды.
Действующий чемпион Эстонии, "Флора", вступает в новый сезон в качестве безоговорочного фаворита, несмотря на потерю трех ключевых игроков основного состава - Герт Камс завершил карьеру, Матвей Игонен отправился обратно в "Лиллестрем", а Эрик Сорга теперь попробует стать грозой вратарей в американской МЛС. Однако на место этих игроков у "Флоры" есть футболисты абсолютно не хуже: Рихард Аланд до прихода Игонена претендовал даже на звание лучшего вратаря лиги, Камса заменит Микаэль Лиландер, которому уже пора начать оправдывать выданные авансы, а место бомбардира уже занял вернувшийся из европейских странствий Рауно Саппинен.
Кроме того, у "Флоры" абсолютно лучшая в стране линия полузащиты, где солирует Константин Васильев, которому составит пару купленный у "Пайде" один из главных молодых талантов страны Хенри Вялья. Конкуренция в линии полузащиты во "Флоре" бешеная, клубу даже пришлось расстаться с одним из лучших полузащитников прошлого сезона Херолем Рийбергом, который этот сезон проведет в "Тулевике", а оставшийся в конце прошлого года без клуба многолетний лидер "Флоры" Закария Бегларишвили даже не рассматривался тренерским штабом как кандидат в состав.
Призовая тройка или Кубок - путевка в Европу
После неудачных выступлений в Европе в последние пять лет наши команды потеряли одно место в еврокубках. Не секрет, что наши клубы-лидеры основные средства получают от выступлений в Европе. Если раньше клуб, который завоевывал четвертое место в чемпионате, как правило, попадал в еврокубки по результатам кубковых баталий, то теперь четвертое место не гарантирует по итогам чемпионата ничего, если только этот самый четвертый клуб сам не выиграет чемпионат. И такую квоту наш чемпионат заработал уже для сезона 2021-22, что означает, что в этом сезоне команды кровь из носу будут бороться за медали...
Именно такую задачу поставил перед собой и нарвский "Транс". Нарвитяне каждый год обновляют состав наполовину, но в этом году, по крайней мере по именам и опыту, это лучший состав команды с берегов Наровы. Самым неожиданным трансфером стал переход Андреаса Вайкла, эстонца родившегося в Канаде и прошедшего академии английских клубов. Заграничная карьера молодого эстонского вратаря пока не очень складывается, именно недостаток игровой практики вынудил Вайкла искать варианты на исторической родине.
Кроме Вайкла к "Трансу" присоединились Офусу Аппиа, выступавший в Эстонии за "Инфонет", а также бывший игрок молодежных сборных Азербайджана Нурлан Новрузов, а также Роман Собченко, Мяртен Кяос, малиец Садио Тункара и на флажке арендованный у клуба Высшей лиги Украины Джоффри Чинеду. Чинеду, который призван заменить ушедшего из клуба форварда, американца Эрика Маквудса, проведет из-за эстонского миграционного законодательства в Нарве лишь полгода, а дальше вопрос по форварду в Нарве будет снова сверхактуальным.
Именно от первого круга зависит в Нарве, как сложатся дела и далее. Кроме того, "Транс" обязательно поборется за Кубок Эстонии, где нарвитяне в четвертьфинале сыграют с "Калью". Если нарвитянам удастся победить ныммесцев, то нарвитяне вполне могут завоевать и второй за два года трофей. Президент клуба, Николай Бурдаков, упомянул в СМИ, что при комплектовании команды свою роль сыграл и механизм солидарности, который не позволил команде получить всех, кого клуб намечал приобрести, так как теперь все команды имеют возможности укомплектоваться профессиональными футболистами.
Амбициозная середина
В этом сезоне в элитном дивизионе дебютирует таллиннский "Легион", правопреемник легендарной Таллиннской футбольной школы. ТФШ - трехкратный чемпион Эстонии в довоенное время, в наше время воспитавший многих и многих игроков для сборной Эстонии, входит в элиту эстонского футбола с большими амбициями. Цель, как ее обозначил наставник команды Денис Белов, - попасть в верхнюю пятерку команд по итогам сезона, а потом уже бороться за медали.
Амбиции самого Белова как тренера доходят аж до кресла наставника национальной команды. Состав "Легиона" действительно позволяет команде бороться за пятое место - в полном составе команды мы найдем Павла Лондака, Александра Володина, Максима Липина, Николая Машичева, Германа Шлеина, Максима Гусева, Артема Артюнина, Кирилла Нестерова. Однако за ними, к сожалению, игроков подобного калибра нет.
Нет у "Легиона" и звездного нападающего, способного огорчать не только аутсайдеров, но и взламывать оборону команд от "Транса" до "Флоры": контракт с Альбертом Прозой по причине восстановления игрока от травмы так и не был подписан, а свободных агентов класса Альберта на рынке не оказалось. Если летом Проза все-таки наденет футболку красного цвета, "Легион" действительно сможет побороться за верхнюю пятерку, если к тому моменту она будет не так далека.
Тартуская "Таммека" практически сохранила костяк команды, за исключением пары защитников, которые перебрались в клубы Финляндии и Норвегии, но потеряла основной мотор атак, Сандера Каппера. Каппер играл огромную роль в жизни правого фланга "Таммеки", который заменит ушедшего в Вильянди 25-летнего игрока. Защита "Таммеки" усилилась Игорем Дударевым, и это приобретение так и осталось единственным в межсезонье. Какие главные козыри "Таммеки" в этом сезоне? Как всегда - сыгранность, дисциплина и талантливая молодежь, но прошлогоднее пятое место для тартусцев будет сверхотличным результатом.
"Тулевик" - один из двух клубов Премиум-лиги, который действительно выиграл от введения механизма солидарности. Клуб получил, наконец, возможности для реального усиления команды, а не просто латания дыр, которые были связаны с тем, что кто-то из игроков решил закончить с любительским футболом на высшем уровне, кто-то поступил в вуз и т.д. Кроме Сандера Каппера, команду пополнили бывший игрок "Левадии" и сборной страны Павел Марин, Хероль Рийберг, а также футболисты из Африки и финской Второй лиги. Планы "Тулевика" - построение полностью профессиональной команды, и шаг в этом направлении уже сделан. Теперь от подопечных Сандера Поста ждут шага вперед и по результатам сезона. Попортит нервы "Тулевик" всем, но на большее, чем борьба с "Легионом" и "Таммекой", за шестое место претендовать будет сложно.
Претенденты на выход
Свой второй сезон на посту главного тренера "Калева" начнет и легенда эстонского футбола Александр Дмитриев. Дмитриев в конце марта проведет прощальный матч за сборную Эстонию, а его "Калев" в этом сезоне ставит задачей не попрощаться с Премиум-лигой. "Калев" усилился зимой, и в прошлые годы клуб из центра Таллинна можно было даже назвать претендентом место этак на шестое. Эдуард Головлев, Танель Тамберг, Марек Кальюмяэ, Сёрен Калдма внесут в "Калев" опыт и остроту, но полноценно заменить их в случае травм и карточек некому, а кроме того, "Калев" - сверхмолодая команда, что безусловно может отразиться на стабильности коллектива, которому по силам решить задачу сохранения прописки в Премиум-лиге, пусть даже и через стыковые игры.
Попасть эти самые стыковые игры станет и основной задачей для "Курессааре". Островитяне и в этом году продолжат жить на два города, тренируясь двумя группами в Таллинне и Курессааре. Проблем у нового наставника команды, Романа Кожуховского, кроме двухгруппия, достаточно: нет забивного форварда, защита команды также не отличается стабильностью... Кожуховский хоть и призывает команду играть расслабленно и получать удовольствие, но какое удовольствие могут принести поражения? Единственное, где "Курессааре" сможет поживиться очками, станет противостояние с "Калевом", "Тулевиком" и "Таммекой". Если с этими командами у островитян что-то получится, можно будет мечтать и о стыках, хотя сами игроки "Курессааре", конечно же, мечтают о большем.