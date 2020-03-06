Эстонский клубный футбол ждет самый насыщенный сезон за всю историю

"Левадия" и "Калью" претерпели в межсезонье самые большие изменения ради одной цели - титул чемпиона. "Левадия" ждет титула с 2014 года. ФОТО: Madis Veltman

Что касается приобретений ныммесцев, то команда обновила вратарскую линию, где первым вратарем станет Марко Меэритс, в полузащиту на место Режинальда был привлечен универсальный солдат Андреас Раудсепп, разгонять атаки будут Каарел Уста, игравший в прошлом году в Финляндии, и родственник игрока ЦСКА Бибарса Натхо, Адам Натхо, прошедший школу самой "Барселоны". Единственная проблема "Калью" - нападение. Как адаптируется к нашим условиям бразильский форвард Одилавио да Силва - вопрос еще тот, но состав "Калью" в этом году считается лучшим по крайней мере за последние лет пять...

"Левадия", пригласившая на пост наставника Мартина Рейма, стремится прервать бесчемпионскую эпоху: в последний раз она завоевывала титул шесть лет назад, когда главным тренером команды был нынешний наставник "Калью" Марко Кристал. Зимой "Левадию" покинули основные форварды Никита Андреев и Эрик Морено, серьезной чистке подверглась и линия полузащиты, однако приобретения команды делают центр поля и нападение гораздо сильнее прошлогоднего варианта: клуб подписал бывшего капитана "Флоры" Брента Леписту, вернул своего воспитанника Тревора Эльхи, который может закрыть сразу две позиции на левом фланге команды, а также известного по выступлениям за "Инфонет" Манушо.

Кроме этого "Левадия" подписала и трех игроков с Украины, которые имеют опыт выступления в главной лиге страны. Единственный вопрос к клубу с Маарьямяэ заключается во вратарской линии - как проведут сезон Сергей Лепметс и 38-летний Артур Котенко, а также центр обороны команды.

Действующий чемпион Эстонии, "Флора", вступает в новый сезон в качестве безоговорочного фаворита, несмотря на потерю трех ключевых игроков основного состава - Герт Камс завершил карьеру, Матвей Игонен отправился обратно в "Лиллестрем", а Эрик Сорга теперь попробует стать грозой вратарей в американской МЛС. Однако на место этих игроков у "Флоры" есть футболисты абсолютно не хуже: Рихард Аланд до прихода Игонена претендовал даже на звание лучшего вратаря лиги, Камса заменит Микаэль Лиландер, которому уже пора начать оправдывать выданные авансы, а место бомбардира уже занял вернувшийся из европейских странствий Рауно Саппинен.

Кроме того, у "Флоры" абсолютно лучшая в стране линия полузащиты, где солирует Константин Васильев, которому составит пару купленный у "Пайде" один из главных молодых талантов страны Хенри Вялья. Конкуренция в линии полузащиты во "Флоре" бешеная, клубу даже пришлось расстаться с одним из лучших полузащитников прошлого сезона Херолем Рийбергом, который этот сезон проведет в "Тулевике", а оставшийся в конце прошлого года без клуба многолетний лидер "Флоры" Закария Бегларишвили даже не рассматривался тренерским штабом как кандидат в состав.

Именно от игры Константина Васильева будут зависеть успехи "Флоры" в этом сезоне. ФОТО: Patrick Franck/imago images / Manngold

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