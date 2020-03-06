Генпрокурор Украины отправлен в отставку

Выступая с трибуны, Руслан Рябошапка указал, что уходит для того, чтобы вернуться. "Я не стал ничьим слугой, я остался независимым. Независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу", - резюмировал он. С трибуны он сошел под крики: "Позор!"