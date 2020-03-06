Из-за коронавируса министерства отменяют командировки

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), речь не идет о полном запрете, просто министерства должны пересмотреть необходимость командировок и подумать о возможности их переноса: «Глядя на распространение вируса в Европе, неизбежно можно предположить, что потенциальная опасность подхватить инфекцию в союзном государстве кажется все более существенной».

Кийк сказал, что сам он, конечно, поедет в Брюссель на встречу министров здравоохранения ЕС, но только для того, чтобы обсудить предотвращение распространения Covid-19 по Европе. По его словам, в случае каждой зарубежной командировки нужно обдумать ее необходимость. В Министерстве социальных дел отменены, например, командировки в Рим, Нью-Йорк, Копенгаген и Брюссель.

В опасных странах не стоит отдыхать

В Министерстве социальных дел в период распространения вируса один человек отказался от командировки в Австрию, куда не поехали и другие планировавшиеся участники. «Перенесена одна конференция, которая должна была пройти в Великобритании, в Бельгии отменены три встречи, в которых должны были принимать участие наши работники, - сказала руководитель отдела ЕС и внешних сношений Трийн Тоомпуу. – В перспективе следующих двух недель запланировано семь командировок, которые могут быть отменены в случае, если организаторы их аннулируют».

Министерство иностранных дел попросило работников не ехать в командировки в Северную Италию и Китай, и лишь в крайнем случае ехать в Японию, Сингапур и Южную Корею.

«Кроме того, работников МИДа попросили избегать поездок в отпуск в опасные регионы, поскольку ситуация меняется быстро, и в странах могут в короткий срок оповещения ввести дополнительные меры для предотвращения распространения болезни, в том числе, в регионах, где сейчас нет ограничений на передвижение и предупреждений для путешественников», - объяснила пресс-секретарь Леэн Линдам.

Работа в иных формах

Министерство юстиции попросило своих работников без серьезной причины вообще не ездить в командировки и пользоваться для совещаний с зарубежными странами электронными каналами. В ближайшие месяцы это касается примерно 30 командировок.

Министерство экономики и коммуникацией решило, что если работник сам не хочет ехать в командировку, его решение уважают и ищут другие возможности для участия в работе: видеомосты, письменная форма и так далее. Если же командировка неизбежна, министерство пытается найти иное решение в зависимости от ситуации и значимости встречи.

«Насколько известно, никто от командировок не отказался, но отменены мероприятия и часть зарубежных делегаций известили о том, что не приедут», - объяснил советник по прессе Расмус Рууда.

В Министерстве сельской жизни сказали, что единичные командировки отменены, но главным образом потому, что организаторы отменили встречи.