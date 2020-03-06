Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США за сокрытие доходов и состояния при отказе от гражданства

Российскому банкиру Олегу Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сообщило министерство юстиции США.
Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.
О том, что американские налоговики (служба IRS) предъявила Тинькову претензии, стало известно в самом конце февраля из сообщения подконтрольной бизнесмену TCS Group о судебных слушаниях в Лондоне. Непосредственно власти США до сих пор заявлений на эту тему не делали.
В пресс-релизе Минюста разъясняется, в чем именно обвиняют Тинькова. Бизнесмен получил американское гражданство в сентябре 1996 года (на тот момент он развивал розничную сеть бытовой техники "Техношок", которую вскоре продал, а деньги инвестировал в производство пельменей), а в 2013 году, сразу после IPO основанной им TCS Group на Лондонской бирже, по собственной инициативе вышел из него. В рамках сделки структуры Тинькова продали акции на $200 млн, а оставшийся у него после IPO пакет, исходя из цены размещения, оценивался более чем в $1 млрд, отмечает Минюст.
По американским законам при выходе из гражданства США необходимо исчислить и заплатить налог от суммы, по которой может быть продано имущество гражданина на эту дату (по рыночной стоимости). Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., намеренно введя власти в заблуждение, пишет Минюст.
Второй пункт обвинения касается финансовой декларации перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере лишь $300 тыс.
Финансист был арестован в Лондоне на прошлой неделе. По каждому из предъявленных обвинений ему грозит по три года тюрьмы, а также штрафные санкции. Сейчас Тиньков освобожден под залог, он должен находиться в Лондоне до окончания судебного разбирательства. По информации Sunday Express, размер залога - 20 млн фунтов стерлингов, передвижения Тинькова контролируются электронным способом, ему запрещено покидать квартиру в лондонском районе Кенсингтон с 19:00 до 7:00. Бизнесмен также должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.