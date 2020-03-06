Игрок "Монако" толкнул арбитра и получил внушительную дисквалификацию

Ранее сообщалось, что Мартинш решением дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отстранен на шесть месяцев за то, что толкнул судью в матче Лиги 1 с "Нимом". Дисквалификация Мартинша отсчитывается с 6 февраля.

"Монако" принимает к сведению решение дисциплинарного комитета LFP. Это очень суровое наказание. Хотя клуб еще раз осуждает неоправданное поведение (Мартинша), он сожалеет о чрезмерной продолжительности этой дисквалификации для игрока, который никогда не получал дисциплинарного взыскания в более чем 200 играх на самом высоком уровне", – говорится в сообщении на официальном сайте "Монако".

"Монако" 1 февраля уступил на выезде "Ниму" со счетом 1:3. Судья во время матча удалил игрока "Монако" Тьемуэ Бакайоко. Несогласный с этим решением Мартинш начал апеллировать к арбитру, который удалил футболиста следом за Бакайоко. После показанной уже ему красной карточки хавбек обеими руками толкнул судью в область груди. После игры 24-летний полузащитник в социальных сетях извинился за свое "бездумное поведение", отрицая, что он является агрессивным человеком.