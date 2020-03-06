Фото: автомобиль врезался в поезд
Рано утром в пятницу в поселке Ныо Тартуского уезда фургон въехал в грузовой состав, люди в аварии не пострадали.
В 6.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожном переезде на улице Раудтеэ двигавшийся со стороны Ныо в направлении шоссе Йыхви-Тарту-Валга фургон Volkswagen Transporter сбоку въехал в шедший из Тарту в направлении Валги грузовой состав. Никто в аварии не пострадал, водители обратятся в страховое общество.
Работавший на месте полицейский по авариям Рандо Йыэметс сказал, что водитель был трезв и у него есть водительские права. «Но водитель не очистил окна машины от ледяной корки, поэтому, когда он приблизился к переезду, он не заметил грузовой поезд и сбоку въехал в его локомотив», - сказал Йыэметс.
Полицейский отметил, что это инцидент со счастливым финалом, поскольку деформированный нос автомобиля поначалу говорил о совсем другом ходе событий. «Перед поездкой убирайте со своего автомобиля и его стекол снег, лед и осевший на окнах пар. А если в какой-то момент вы не сможете как следует разглядеть через окно происходящее на дороге, остановитесь и убедитесь в том, что вокруг вас происходит, вместо того чтобы вслепую совершать маневры», - сказал Йыэметс.