Фото: автомобиль врезался в поезд

В 6.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожном переезде на улице Раудтеэ двигавшийся со стороны Ныо в направлении шоссе Йыхви-Тарту-Валга фургон Volkswagen Transporter сбоку въехал в шедший из Тарту в направлении Валги грузовой состав. Никто в аварии не пострадал, водители обратятся в страховое общество.

Работавший на месте полицейский по авариям Рандо Йыэметс сказал, что водитель был трезв и у него есть водительские права. «Но водитель не очистил окна машины от ледяной корки, поэтому, когда он приблизился к переезду, он не заметил грузовой поезд и сбоку въехал в его локомотив», - сказал Йыэметс.