Пакоста: девочки должны изучать в школе технологии наравне с мальчиками

«Мы постоянно получаем обеспокоенные обращения родителей и учеников – неравные возможности девочек и мальчиков на уроках технологии в основной школе не кажутся верными и справедливыми. Если возможности разные, то это, конечно же, неверно, и уж точно несправедливо, - сказала Пакоста. - Тогда как мальчики обретают технические навыки и учатся обращаться с устройствами, девочкам остается шитье и готовка. Это неприемлемо в современном обществе как с точки зрения нужд предприятий, так и в контексте гендерного равноправия. Со школьниками нужно обращаться равно, позволяя им получать новые и нужные знания вне зависимости от пола».

В своей работе уполномоченная сталкивается со случаями, где школы даже называют предметы по-разному – труд для мальчиков и рукоделие для девочек. Школы не имеют права называть называть часть предметов предназначенной для мальчиков или девочек. Бывают случаи, когда родителя вызывают в школу: почему он неверно воспитывает ребенка, если девочка интересуется предметами для мальчиков. Встречаются случаи, когда школа в дает учащимся возможность выбора между технологией и рукоделием в соответствии с государственной учебной программой. «Но если почти все дети хотят изучать технологии, то школа говорит: нам нужно поделить вас пополам, потому что у нас по одному учителю на предмет. А поскольку мальчики ни за что не согласны учиться вязанию и шитью, то вязать, шить и готовить заставляют девочек», – привела пример уполномоченная.

Основная тема международного женского дня в этом году звучит как #EachForEqual – подчеркивая ответственность каждого человека при обеспечении равных возможностей, и отмечая, что это не сугубо женский, а экономический вопрос. «Равные возможности необходимы, чтобы экономика развивалась – отталкивая девочек от уроков технологии мы видим влияние на то, сколько девушек в дальнейшем стремится пойти изучать технологические специальности», - сказала Пакоста.

Например, проведенное среди 15-летних школьников обширное международное исследование PISA отмечает, что различия между девочками и мальчиками в знаниях по реальным предметам и математике минимальны. При этом, почти одна пятая мальчиков хочет работать в сфере ИКТ, тогда как среди девочек в этой сфере заинтересовано лишь 2 процента. «Направляя девочек на кухню лишь из-за их пола, мы, как общество, посылаем неверный сигнал, - считает Пакоста. - Напротив, мы должны поддерживать девочек и придавать им уверенности в себе. Я призываю управляющих школами дать девочкам возможность получать новые навыки на по-настоящему равных основаниях с мальчиками, поскольку в дальнейшем это влияет на их карьеру и наличие необходимых в жизни навыков. Из исследований мы видим, что хорошие навыки в области математики и реальных предметов способствуют снижению разрыва в зарплатах мужчин и женщин».

В сотрудничестве уполномоченной, Тартуского университета и TalTech изучаются разрывы в имуществе, пенсиях и зарплате мужчин и женщин в Эстонии. В ходе этих исследований тоже подтвердилось, что женщины заметно реже мужчин изучают специальности, требующие технических знаний (STEM или реальные дисциплины, технологии, инженерное дело и математика). При этом, как известно, эти сферы гарантируют доход выше среднего.

Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению – это независимое и беспристрастное должностное лицо, которое консультирует и помогает всем, кто считает, что они подверглись дискриминации.