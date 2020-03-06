Привычки жителей Эстонии способствуют распространению бактерий

В исследовании Lindström участвовало 500 человек по всей Эстонии, из которых 62 процента использует общественный туалет как минимум один раз в месяц. Для большинства участников исследования самыми главными проблемами, которые беспокоят их в общественных туалетах, являются грязные унитазы и отсутствие туалетной бумаги. Кроме того, ответивших беспокоит то, что во многих туалетах отсутствуют бумажные полотенца для вытирания рук, рулонные полотенца или воздуходувки, мыло для мытья рук, также неисправно работают краны.

В нынешний сезон гриппа опасность заражения увеличилась, однако болезни можно предотвратить тщательным мытьем рук. «Люди вправе ожидать, чтобы в сезон заболеваний возможность часто мыть и сушить руки имелась также в общественных местах. Предприятие должно гарантировать, чтобы находящиеся в их помещениях общественные туалеты убирались достаточно часто и они были снабжены необходимыми средствами для мытья и сушки рук», — прокомментировала отраслевой эксперт Lindström Eesti Мари-Лийс Палуоя.

Осведомленность людей о корректном мытье рук является недостаточной

Для эффективного мытья рук и удаления возбудителей болезни обязательно требуется использовать мыло, перед ополаскиванием теплой водой руки нужно тереть не менее 15 секунд. При трении следует обратить внимание также на области между пальцами и под ногтями. Руки людей покрывает множество бактерий, которые полностью не исчезают и после мытья и благодаря влажности легко переносятся на различные поверхности. Поэтому корректная сушка рук так же важна, как и тщательное мытье.

Согласно исследованию, наименее гигиеничным средством для вытирания рук люди считают махровое полотенце (76 процентов ответивших), однако немногие знают, что и сушилка является далеко не самым гигиеничным вариантом (лишь 14 процентов ответивших). «Использование сушилки кажется эффективным способом для сушки рук, поскольку тогда руки не соприкасаются с различными поверхностями и средствами. В действительности более трети людей не моет руки тщательно с теплой водой и мылом, а только споласкивают их водой. Поскольку во многих сушилках воздух дует из внутренности машины по направлению вверх, то при каждом использовании на человека летят оставшиеся там от предыдущего пользователя бактерии и возбудители болезни», — сказала Палуоя.

Кроме того, бактерии с небрежно вымытых рук попадают также в воздух и на находящиеся на расстоянии даже нескольких метров поверхности, такие как дверные ручки и смесители. Тепло делает собирающуюся на дне сушилки воду и влажность идеальным местом для размножения бактерий. Таким образом комбинация небрежно вымытых рук и сушилок может стать причиной, почему люди страдают различными заболеваниями. Помимо прочего, это может привести к обширной вспышке ротавируса или гриппа.