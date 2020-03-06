Средние века: я здесь живу

Говорят, что в Средние века человек за всю свою недолгую жизнь осваивал объем информации, содержащийся в одном номере среднего современного еженедельника. Нам сейчас любого еженедельника хватит на полчаса, но все равно меня порой морочит ощущение, что Средневековье никуда не делось и я в нем живу.
Иначе зачем бы не так давно у нас появилась социальная реклама: сначала загляни к семейному доктору, а не к шаману. Хотя продвинутых докторов за новые методы лечения в деревнях поднимали на вилы всего чуть больше ста лет назад: мрачная эпоха оказалась на диво живучей, прогресс ей нипочем и вера в свет человеческого разума, похоже, оказалась несостоятельной.
С моста или в окно?
В силу второй профессии гида я не имею романтических фантазий на тему Средневековья и не хотела бы в нем жить. Во-первых, мода не нравится, мне не пойдет, а во-вторых, гореть на костре нет ни малейшего желания. А там бы нашлось за что.
Жизнь моя была бы на диво короткой, и ваша тоже. И ваша. Да, вот вы, лично – и ваша. И не только потому, что антисанитария, младенческая смертность, бескормица, произвол аристократов (А вы вообразили, что были бы там вершителем судеб на белом коне? Не бесправным крепостным с уделом скота?), но и потому, что бесконечные войны, засухи и эпидемии.
Последние, кажется, были побеждены в прошлом столетии. Но нет, «добрые люди» не дадут им окончательно исчезнуть с лица земли. Несмотря на космический уровень современной медицины, умами многих овладели безответственные домыслы о вреде вакцин. А вы знаете, что их автор десять лет назад был с позором исключен из числа врачей? Антипрививочники точно этого не знают, им достаточно магической формулы «учеными доказано». Кому доказано? Что именно? Кто эти ученые? А всего-то и надо – внимательно, спокойно и без паники проработать объем информации, равный современному еженедельнику.
Предлагаю так: на «шар-диск» рассчитаться и вторым номерам скинуться, чтобы самые доверенные лица отправились за счет единомышленников в бессрочный отпуск к краю плоской земли. По дороге пусть ведут видеоблог, а по прибытии на место подергают за хвосты или хоботы трех слонов.
Ведь корень ситуации в том, что не своей жизнью они распоряжаются, решая, сигануть с моста или в окно. А будущим своих детей и внуков, которые, к слову, уже создают движение взрослых, не привитых в детстве, с вопросами «Как это мы смогли выжить?» и с призывами вакцинироваться.
Еще более странно, насколько вдруг стало популярно возвращение к теории плоской земли. Жаль, не дожил английский писатель Терри Пратчетт, автор цикла чудесных романов о Плоском мире. То-то бы повеселился. И непонятно мне, зачем копья ломать? Предлагаю так: на «шар-диск» рассчитаться и вторым номерам скинуться, чтобы самые доверенные лица отправились за счет единомышленников в бессрочный отпуск к краю плоской земли. По дороге пусть ведут видеоблог, а по прибытии на место подергают за хвосты или хоботы трех слонов. Ну или вернутся к точке старта с другой стороны. Общая скорбь / ликование – нужное подчеркнуть, когда все выяснится опытным путем.
Дежавю
К средневековым пережиткам я бы отнесла и удручающую ксенофобию, которая чугунными кулаками забивает в человеке любопытство, эмпатию, открытость, элементарную вежливость. Ладно, пятьсот лет назад мир был огромен, непостижим и пугал, легко было поверить в трехногих и песьеголовых, но сейчас-то!.. Я даже не говорю об отношениях местных больших этнических групп, незнакомцы с другим цветом кожи или разрезом глаз несут не больше угрозы, чем мы сами друг другу. Но страх, животный и первобытный, накатывает раньше и сильнее доводов разума, и уже мешает людям быть людьми, реагировать на непривычное пусть не приветливо, но хотя бы сравнительно корректно. Послушайте, мы же, кажется, столько всего уже знаем и понимаем! Нет, «и что они тут шляются?!».
Между прочим, разного рода запретительные меры – тоже привет из Средневековья. Еще и раньше были, конечно, племенные табу. Но полтысячи лет назад жизнь была так расписана и регламентирована, что любому тоталитарному режиму дала бы сто очков вперед. И мы сейчас читаем и слышим: а давайте запретим, например, продавать алкоголь, покупать алкоголь, распивать алкоголь! Ну, давайте. Про акцизы и Латвию напоминать не буду, лучше составлю подборку занимательных кинокартин по теме Сухого закона: «Самый пьяный округ в мире», «Проклятый путь», «Закон ночи», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке», наконец, незабвенное «Дежавю». Очень наглядные пособия для тех, кому лень перечитывать криминальную статистику.
«История учит, что она никого ничему не учит», – сказано печально, но верно. Чем принять за обязанность (государственную и персональную) последовательную и кропотливую работу с детьми, чтобы с самых ранних лет внушить им неприятие алкоголя (а лучше – тонкую культуру умеренного гурманского пития исключительно для удовольствия, но это утопия, конечно), давайте, в самом деле, запретим. Так быстрее и проще! Работать запрет не будет, это всем понятно, пробовали уже, но почему бы не наступить на эти грабли еще разок-другой?
Монахам, как известно, запрещено общаться с женским полом, однако известный средневековый бордель в Таллинне недаром прозван был «красным монастырем»...
А чудо будет?
Знаете, что самое страшное в фильме «Собачье сердце»? На мой взгляд, строчка из песенки, что звучит на собрании ЖЭКа: «На все вопросы один дадим ответ и никакого другого нет». Опасное заблуждение: у каждой панацеи есть побочные явления и противопоказания, у каждой информации – важные нюансы и детали, у каждого человека – своя правда. А у нас, чисто теоретически, есть чувство ответственности и мозги.
Китайский турист, от которого вы шарахнетесь, может быть не жителем Уханя, а уроженцем Амстердама; маска от гриппа нужна не здоровому, а больному, «чтобы держать свои сопли при себе», как сказал вирусолог Дмитрий Львов. И если нельзя, но очень хочется, то любой запрет будет обойден. Все уже сто раз было, результаты и последствия прекрасно известны. Это в Средние века многое было в новинку и людям не хватало элементарных знаний для анализа ситуации. Оставалось надеяться только на чудо.
Нам-то проще: ну прижало слегка, боязно – можно же сесть, разобраться и углубиться, данных много, знай анализируй. Задать пару уточняющих вопросов специалистам, а не знакомым, солидарным с тобой в готовности паниковать и нестись сломя голову... Куда? К чудесам, к простым ответам на сложные вопросы, к универсальным решениям на все случаи жизни, за масками, за гречкой, за сахаром, за водкой. А «еженедельник» так и не прочитан...