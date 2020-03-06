Средние века: я здесь живу

Дежавю

К средневековым пережиткам я бы отнесла и удручающую ксенофобию, которая чугунными кулаками забивает в человеке любопытство, эмпатию, открытость, элементарную вежливость. Ладно, пятьсот лет назад мир был огромен, непостижим и пугал, легко было поверить в трехногих и песьеголовых, но сейчас-то!.. Я даже не говорю об отношениях местных больших этнических групп, незнакомцы с другим цветом кожи или разрезом глаз несут не больше угрозы, чем мы сами друг другу. Но страх, животный и первобытный, накатывает раньше и сильнее доводов разума, и уже мешает людям быть людьми, реагировать на непривычное пусть не приветливо, но хотя бы сравнительно корректно. Послушайте, мы же, кажется, столько всего уже знаем и понимаем! Нет, «и что они тут шляются?!».

Между прочим, разного рода запретительные меры – тоже привет из Средневековья. Еще и раньше были, конечно, племенные табу. Но полтысячи лет назад жизнь была так расписана и регламентирована, что любому тоталитарному режиму дала бы сто очков вперед. И мы сейчас читаем и слышим: а давайте запретим, например, продавать алкоголь, покупать алкоголь, распивать алкоголь! Ну, давайте. Про акцизы и Латвию напоминать не буду, лучше составлю подборку занимательных кинокартин по теме Сухого закона: «Самый пьяный округ в мире», «Проклятый путь», «Закон ночи», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке», наконец, незабвенное «Дежавю». Очень наглядные пособия для тех, кому лень перечитывать криминальную статистику.

«История учит, что она никого ничему не учит», – сказано печально, но верно. Чем принять за обязанность (государственную и персональную) последовательную и кропотливую работу с детьми, чтобы с самых ранних лет внушить им неприятие алкоголя (а лучше – тонкую культуру умеренного гурманского пития исключительно для удовольствия, но это утопия, конечно), давайте, в самом деле, запретим. Так быстрее и проще! Работать запрет не будет, это всем понятно, пробовали уже, но почему бы не наступить на эти грабли еще разок-другой?

Монахам, как известно, запрещено общаться с женским полом, однако известный средневековый бордель в Таллинне недаром прозван был «красным монастырем»...

А чудо будет?

Знаете, что самое страшное в фильме «Собачье сердце»? На мой взгляд, строчка из песенки, что звучит на собрании ЖЭКа: «На все вопросы один дадим ответ и никакого другого нет». Опасное заблуждение: у каждой панацеи есть побочные явления и противопоказания, у каждой информации – важные нюансы и детали, у каждого человека – своя правда. А у нас, чисто теоретически, есть чувство ответственности и мозги.

Китайский турист, от которого вы шарахнетесь, может быть не жителем Уханя, а уроженцем Амстердама; маска от гриппа нужна не здоровому, а больному, «чтобы держать свои сопли при себе», как сказал вирусолог Дмитрий Львов. И если нельзя, но очень хочется, то любой запрет будет обойден. Все уже сто раз было, результаты и последствия прекрасно известны. Это в Средние века многое было в новинку и людям не хватало элементарных знаний для анализа ситуации. Оставалось надеяться только на чудо.