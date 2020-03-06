Полиция Италии после обыска не нашла улик против Логинова

Итальянские карабинеры в беседе с российскими дипломатами подтвердили, что при обыске "из-за допинга" у биатлониста Александра Логинова явных улик не обнаружено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Р-Спорт.
Утром 22 февраля в Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону, в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски. Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у личного тренера Логинова Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста.
"Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной", - сказала Захарова на брифинге.
Москва, по ее словам надеется, что будут предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.