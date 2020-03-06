Социал-демократы в знак благодарности отвезут крендели в 649 детских садов

Поскольку в этом году женский день приходится на воскресенье, то соцдемы посетят 649 детсадов в пятницу или в понедельник, 9 марта.

«Наша инициатива выражать работникам детских садиков признательность за их труд зародилась в 2002 году. Все эти годы социал-демократы отстаивали интересы и права учителей детсадов. Мы целенаправленно действовали во имя того, чтобы зарплата учителей детских садов достигла уровня школьных педагогов. К 2019 году нам удалось добиться, чтобы государство распределило между самоуправлениями дополнительно 15 млн евро на зарплаты учителям в детсадах», – сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, молодежь Эстонии по своим учебным результатам входит в число мировых лидеров, но при этом часто забывают роль детских садов. «Именно вклад учителей детсадов в формирование мировоззрения и умения учиться создает предпосылки для того, чтобы позднее ребята учились хорошо в школе, а затем, став взрослыми, добились успеха в жизни. В детском саду ребята учатся считаться друг с другом и сотрудничать. От этих двух навыков зависит очень много. Так что учителя детских садов вносят огромный вклад в будущее Эстонии», – отметил Саар.