Москва отвергает возможность ядерного удара по странам Балтии

«Мы не видим оснований, по которым США приписывают нам подобного рода расчеты или ожидания. Американцы не могут нам объяснить, что их в нашей доктрине не устраивает», - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

Таким образом он прокомментировал заявления НАТО о том, что развертывание в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», способных нести и ядерные боевые части, означает потенциальную готовность России к нанесению ядерного удара в случае неудачно складывающегося для нее конфликта в странах Балтии.

«Все ядерные боезаряды, которые относятся к категории тактических, с начала 1990-х годов в России находятся на базах централизованного хранения. У нас не произошло отклонений с точки зрения доктринального подхода к этому вопросу ни на миллиметр, ни на дюйм по сравнению с тем, что отражено в военной доктрине в редакциях 2010 и 2014 годов», - добавил замглавы МИД РФ.