Кальюлайд в ООН: нужно повышать доступность услуг здравоохранения

Осенью 2018 года Кальюлайд стала по приглашению генсека ООН Антониу Гутерриша одним из руководителей движения в защиту здоровья и благополучия женщин, детей и подростков по всему миру «Каждая женщина, каждый ребенок» (Every Woman, Every Child – EWEC). На этой неделе в ООН отметили десятилетие движения и обсудили, как создать больше возможностей для повышения доступности этих услуг.

«За десять лет это движение многого добилось, в мире повысился уровень информированности о важности этой темы. У нас много историй успеха. Но ситуация в разных регионах мира такова, что мы, к сожалению, пока далеки от того, чтобы быть довольными ей. И это движение, в руководстве которым я участвую, должно тщательно подумать о том, как сделать свою деятельность эффективнее», - сказала Кальюлайд на заседании руководящего комитета EWEC.

Президент подчеркнула необходимость сделать инициативу ООН более конкретной и сфокусированной и в большей мере вовлекать в нее различные инициативы частного сектора. Президент также сочла важным лучше применять новые технологии и предложила создать так называемую цифровую рыночную площадку. «Как и в других сферах, в здравоохранении также часто существуют спрос и предложение, но они не всегда соответствуют друг другу. Например, в некоторых странах вакцинация от рака шейки матки зашла в тупик, поскольку не хватает врачей, а в других странах есть гражданские объединения и инициативы, предлагающие эту услугу — наша задача придумать, как их свести», - сказала президент Кальюлайд и предложила EWEC организовать посвященное этой теме мероприятие в рамках генеральной ассамблеи ООН.

Свой вклад в движение EWEC совершают различные страны, частный сектор и гражданские объединения, его деятельность направлена прежде всего на предупреждения поддающихся предотвращению смертей матерей, новорожденных, детей и подростков, а также повышение доступности необходимых услуг здравоохранения.