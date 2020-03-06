Роналдиньо в Парагвае выпустили из-под ареста

5 марта парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом.

«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и своё бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — приводит Globoesporte слова адвоката бывшего футболиста.