В Таллинне текст Тотального диктанта зачитает успешный российский актер

«Мы всегда приглашаем на роль диктаторов текста интереснейших людей. Особенно приятно, когда есть возможность позвать на эту почетную роль наших знаменитых соотечественников, - отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - В прошлом году диктовать текст диктанта к нам приехал всеми любимый актер Кирилл Кяро, а в «Тотальном диктанте» этого года одним из диктаторов выступит еще один популярный артист – Дмитрий Пчела».

Дмитрий Пчела – успешный российский актер родом из Таллинна. Свою актерскую карьеру начинал на сцене Русского театра Эстонии. Известно, что это не единственный диктатор, организаторы приготовили для участников и другие сюрпризы.

В этом году основные площадки города будут сконцентрированы в «Котле культуры», именно там пройдут приуроченные к акции мероприятия. Ежегодные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут традиционно проходить по субботам в 11:00 в Таллиннском университете и начнутся за три недели до проведения акции – 14 марта. Онлайн курсы будут открыты на сайте акции totaldict.ru.