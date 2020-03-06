В Эстонии резко возросло число заразившихся коронавирусом

У Департамента здоровья есть список пассажиров авиарейса Бергамо-Рига, который был осуществлен 29 февраля, со всеми инфицированными была проведена беседа. По оценке Департамента здоровья, люди подхватили эту заразу в зоне риска, то есть на Севере Италии.

В настоящий момент у Департамента здоровья также имеется список пассажиров авиарейса Бергамо-Таллинн за 29 февраля. Известно, что этим рейсом воспользовался один человек, у которого вчера был диагностирован коронавирус.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, в определенных случаях также через зараженные поверхности. По данным ВОЗ, вирус сохраняется во внешней среде 24-48 часов на твердой поверхности, 8-12 часов в пористых материалах и до 72 часов на влажных поверхностях. Вирус не распространяется через вентиляционные устройства.

Самая эффективная мера профилактики распространения вируса - быстрое выявление случаев заболевания и их лечение. Чтобы избежать распространения вируса в Эстонии, вернувшимся из зон риска людям следует 14 дней находиться дома и внимательно следить за своим здоровьем. При появлении любых симптомов заболевания нужно связаться с врачом.

В Таллинне и Тарту работают дополнительные бригады, состоящие из двух медицинских работников и техника экстренной медицины. Они занимаются теми случаями, когда есть подозрения на коронавирус. Бригады берут пробы у пациента на дому. В общественные места, такие как, например, аэропорт или порт приезжает в случае подозрения на коронавирус бригада скорой помощи, состоящая из трех человек, которые доставляют пациента с подозрением на заболевание в больницу. Бригады работают круглосуточно.

Всего Департамент здоровья проанализировал 183 пробы, из них десять дали положительный результат, а 173 - негативный.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии..

Нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, а также необходимо соблюдать правила гигиены - правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.