Названа дата анонса первого 5G-смартфона Nokia

Так, стало известно, что уже 8 марта в сети должны опубликовать новый рекламный ролик, в котором одна из актрис франшизы Лашана Линч будет использовать первый 5G-смартфон Nokia для осуществления своей миссии. Кроме того, помимо новинки в фильме должны появится и другие смартфоны Nokia, в числе которых Nokia 7.2 и Nokia 3310.