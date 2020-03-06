Гигантская реформа спасла бы безработных от нищеты

Министерство социальных дел подготавливает реформу, которая полностью изменит систему компенсаций по страхованию от безработицы, не менявшуюся последние 18 лет. Среди предложенных вариантов есть и тот, который касается добровольной безработицы, пишет Postimees.
По уровню бедности безработных Эстония идет в первых рядах Евросоюза. В конце прошлого года на учете в Кассе по безработице значились 34 402 безработных, из которых шестая часть вынуждена жить на сумму, не дотягивающую до прожиточного минимума. И это потому, что они не имеют права на компенсацию по страхованию от безработицы, а могут получать лишь пособие по безработице, которое на данный момент составляет всего 189 евро в месяц.
Компенсация по страхованию от безработицы означает, что в первые сто дней человеку платят 50%, а потом 40% от его предыдущей средней зарплаты. Компенсация в зависимости от стажа выплачивается до года. Таким образом, работник с десятилетним стажем, средняя зарплата которого за один календарный день составляла 50 евро, первые сто дней получает компенсацию в размере около 750 евро в месяц, а после этого – 600 евро в месяц. Компенсация выплачивается ему в течение периода до девяти месяцев. Однако проблема состоит в том, что многие эстонские безработные не квалифицируются как получатели компенсации по безработице и вынуждены довольствоваться пособием в 189 евро, а то и вовсе обходиться без него. Например, компенсация не выплачивается тем, кто добровольно ушел с работы или не имеет достаточного стажа.
Чтобы уменьшить бедность среди безработных и приспособить систему к новым формам трудовой занятости, Министерство социальных дел планирует большую реформу, которая изменила бы всю прежнюю систему выплаты компенсаций. Первым шагом стало бы расширение круга застрахованных, поскольку сейчас не получают компенсацию и те, кто не делает выплат в страхование по безработице, т.е., например, индивидуальные предприниматели, члены правления и те, кто работает с помощью предпринимательского счета. Поскольку доля последних на рынке труда постоянно растет, необходимо включить в круг застрахованных и их.
Другая проблема связана с людьми, которые понемногу подрабатывают помимо основной работы. При потере основной работы они вынуждены прекратить зарабатывать дополнительно, даже если это очень небольшие деньги, поскольку иначе не получат компенсации. В качестве решения министерство предложило два варианта: компенсация будет выплачиваться и в том случае, если человек потерял основную работу и, числясь безработным, будет подрабатывать в течение месяца или если человек потерял минимум 80% своего дохода. В обоих случаях действовало бы условие, что размер оплаты за дополнительную работу ли оставшийся заработок не должен превышать половину минимальной зарплаты, т.е. по состоянию на сегодняшний день 292 евро. В этом случае человек получал бы максимальную компенсацию по безработице, в противном случае ее размер уменьшался бы.
Самое большое изменение коснулось бы добровольной безработицы. А именно, сейчас компенсацию получают лишь те, кто остался без работы вынужденно (например, в результате сокращения или прекращения трудового договора). Это означает, что тем, кто сам подает заявление об уходе, уходит по сокращению сторон или по вине самого работника, сейчас компенсация не выплачивается. При обращении в Кассу по безработице они будут получать лишь пособие по безработице, которое сейчас составляет 189 евро в месяц.
Министерство предлагает, чтобы и уволившиеся добровольно могли получать компенсацию, поскольку и они делали со своей зарплаты отчисления по страхованию от безработицы. При этом такому безработному вначале придется ждать три месяца, после чего ему будут выплачивать такую же компенсацию, как и остальным.
Кроме того, планируется пересмотреть время выплаты компенсации по безработице, которое сейчас зависит от стажа. Министерство предлагает два новых варианта, которые перестали бы увязывать период выплаты компенсации с трудовым стажем. В первом случае время выплаты компенсации зависело бы от текущего состояния экономики, т.е. количества безработных. Если уровень безработицы составляет менее восьми процентов, компенсация будет выплачиваться в течение 270 дней. Если же он поднимается выше 8%, компенсация платится в течение 360 дней. Таким образом, в благополучные времена компенсация выплачивалась бы в течение более короткого периода, а в трудные – более длительного. Другой вариант, чтобы всем выплачивалась компенсация в течение 270 дней независимо от трудового стажа.
Планируется изменить и размер компенсации. Здесь предложено два варианта, которые действовали бы в течение периода в 270 или 360 дней.
Министр финансов настроен критически
Министр финансов Мартин Хельме сказал на вчерашней пресс-конференции правительства, что страхование по безработице уже исходя из своего названия является страховкой, которую необходимо использовать в непредвиденных случаях. «Если мы расширим выплаты по страхованию от безработицы на другой метод рынка труда, то на самом деле мы изменим всю концепцию, - сказал министр. – Мы, конечно, можем это обсудить, но просто взять и увеличить выплаты или расширить круг получателей – это, по-моему, неразумно. Если кажется, что есть лишние деньги, можно было бы снизить налоги». О стоимости вероятной реформы он добавил, что все будет зависеть от того, какой выбор будет сделан. «Это может быть 60 миллионов, а может и 200», - заметил он.
В ответ на это министр социальных дел Танель Кийк сказал, что стоимость реформы прежде всего будет зависеть от того, какие меры будут избраны и какие решения будут приняты. «То, каким будет порядок выплаты компенсации, ее размер или период выплаты, сейчас обсуждается с участниками рынка труда», - сказал он. Кийк подчеркнул, что сейчас пока не принято ни одного решения и точно ничего не изменится до 2022 года. «Мы хотим расширить круг защищенных, поскольку сейчас очень велика доля тех, кто делают выплаты в страхование от безработицы, но в трудной ситуации сам компенсации не получает», - отметил Кийк. В то же время, по его словам, речь точно не идет о расходах размером в 100 миллионов евро. «Расходы не вышли бы за рамки сегодняшних платежей. Повышения налоговой ставки, вероятно, не будет», - сказал он.
Компенсация для подрабатывающих
По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, нынешняя система больше не отвечает ситуации на рынке труда. Он отметил, что выплата компенсации по страхованию от безработицы должна защищать безработного от бедности, но нынешняя система способствует этому лишь частично. «Вопрос в том, как расширить круг получателей компенсации и при каких условиях можно разрешить краткосрочную работу. Опыт других стран также показывает, что это способствует возвращению людей на рынок труда».
Для профсоюзов важно, чтобы в результате изменений положение людей на рынке труда стало лучше. А люди, находящихся в классических трудовых отношениях, не должны были оплачивать компенсации тех, кто не работает обычным образом. Глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон отметил, что считает правильной выплату компенсаций и добровольным безработным, но ее условия нуждаются в уточнении. «Могла бы быть разрешена и частичная безработица: если человек утратил свой основной доход, но, например, он является председателем квартирного товарищества и получает за это символическую плату, он все же мог бы иметь право на компенсацию по страхованию от безработицы», - добавил Петерсон.
Член правления Союза шэринговой экономики Кейу Роозимяги также сказала, что они поддерживают предложение, чтобы человек мог подрабатывать, числясь безработным. Предлагая, например, услуги транспорта, курьерские услуги или в сфере социальной опеки. «Мы считаем, что гибкость, которая вдохновляет людей возвращаться на рынок труда, полезна и безработным, и в обществу в целом», - сказала она.