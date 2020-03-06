Гигантская реформа спасла бы безработных от нищеты

Министерство предлагает, чтобы и уволившиеся добровольно могли получать компенсацию, поскольку и они делали со своей зарплаты отчисления по страхованию от безработицы. При этом такому безработному вначале придется ждать три месяца, после чего ему будут выплачивать такую же компенсацию, как и остальным.

Кроме того, планируется пересмотреть время выплаты компенсации по безработице, которое сейчас зависит от стажа. Министерство предлагает два новых варианта, которые перестали бы увязывать период выплаты компенсации с трудовым стажем. В первом случае время выплаты компенсации зависело бы от текущего состояния экономики, т.е. количества безработных. Если уровень безработицы составляет менее восьми процентов, компенсация будет выплачиваться в течение 270 дней. Если же он поднимается выше 8%, компенсация платится в течение 360 дней. Таким образом, в благополучные времена компенсация выплачивалась бы в течение более короткого периода, а в трудные – более длительного. Другой вариант, чтобы всем выплачивалась компенсация в течение 270 дней независимо от трудового стажа.

Планируется изменить и размер компенсации. Здесь предложено два варианта, которые действовали бы в течение периода в 270 или 360 дней.

Министр финансов настроен критически

Министр финансов Мартин Хельме сказал на вчерашней пресс-конференции правительства, что страхование по безработице уже исходя из своего названия является страховкой, которую необходимо использовать в непредвиденных случаях. «Если мы расширим выплаты по страхованию от безработицы на другой метод рынка труда, то на самом деле мы изменим всю концепцию, - сказал министр. – Мы, конечно, можем это обсудить, но просто взять и увеличить выплаты или расширить круг получателей – это, по-моему, неразумно. Если кажется, что есть лишние деньги, можно было бы снизить налоги». О стоимости вероятной реформы он добавил, что все будет зависеть от того, какой выбор будет сделан. «Это может быть 60 миллионов, а может и 200», - заметил он.

В ответ на это министр социальных дел Танель Кийк сказал, что стоимость реформы прежде всего будет зависеть от того, какие меры будут избраны и какие решения будут приняты. «То, каким будет порядок выплаты компенсации, ее размер или период выплаты, сейчас обсуждается с участниками рынка труда», - сказал он. Кийк подчеркнул, что сейчас пока не принято ни одного решения и точно ничего не изменится до 2022 года. «Мы хотим расширить круг защищенных, поскольку сейчас очень велика доля тех, кто делают выплаты в страхование от безработицы, но в трудной ситуации сам компенсации не получает», - отметил Кийк. В то же время, по его словам, речь точно не идет о расходах размером в 100 миллионов евро. «Расходы не вышли бы за рамки сегодняшних платежей. Повышения налоговой ставки, вероятно, не будет», - сказал он.

Компенсация для подрабатывающих

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, нынешняя система больше не отвечает ситуации на рынке труда. Он отметил, что выплата компенсации по страхованию от безработицы должна защищать безработного от бедности, но нынешняя система способствует этому лишь частично. «Вопрос в том, как расширить круг получателей компенсации и при каких условиях можно разрешить краткосрочную работу. Опыт других стран также показывает, что это способствует возвращению людей на рынок труда».

Для профсоюзов важно, чтобы в результате изменений положение людей на рынке труда стало лучше. А люди, находящихся в классических трудовых отношениях, не должны были оплачивать компенсации тех, кто не работает обычным образом. Глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон отметил, что считает правильной выплату компенсаций и добровольным безработным, но ее условия нуждаются в уточнении. «Могла бы быть разрешена и частичная безработица: если человек утратил свой основной доход, но, например, он является председателем квартирного товарищества и получает за это символическую плату, он все же мог бы иметь право на компенсацию по страхованию от безработицы», - добавил Петерсон.