В Финляндии выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В округе здравоохранения Хельсинки и Уусимаа HUS в пятницу выявлен новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – мужчина трудоспособного возраста. Он заразился во время поездки в Северную Италию. Его состояние оценивается как хорошее, он помещен под домашний карантин. Медикам известны люди, которые могли подвергнуться риску заражения. Им даны инструкции, как себя вести в этой ситуации, пишет Yle.

В Южной Карелии случай заражения коронавирусом был выявлен в четверг. И в этом случае источник заражения – Северная Италия. Пациент находится на домашнем карантине. Болезнь у него протекает в легкой форме. Три близких человека, которые могли подвергнуться риску инфицирования, также находятся на домашнем карантине.

Третий случай заражения обнаружен в регионе Северная Похьянмаа. Заболевший – человек, вернувшийся из поездки в регион, где бушует эпидемия. Пациент находится дома, он изолирован. Сейчас власти выясняют, с кем он контактировал в последние дни.