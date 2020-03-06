В связи с коронавирусом авиакомпания airBaltic отменила еще 90 рейсов

Старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс пояснил, что прогнозы будущих краткосрочных бронирований на полеты не улучшились, поэтому принято решение внести временные изменения в график полетов, чтобы уменьшить расходы авиакомпании.

С пассажирами, которые забронировали билеты на попавшие под сокращение рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы. Пассажирам, которых затронуло сокращение числа рейсов в Милан до 31 мая, будет предоставлена возможность бесплатно перенести свое бронирование на другое время вылета или на полеты в другие ближайшие пункты назначения - Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.