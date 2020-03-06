«Он обещал измениться, но побои возобновлялись…»

Часто насилие в близких отношениях прячется за тоненькой маской любви. Его жертвами каждый год в Эстонии становятся тысячи женщин. В 2019 году в полиции зарегистрировали более 4000 случаев насилия в семьях, но это лишь верхушка айсберга, поскольку более половины случаев никогда не доходят до полиции. Две женщины рассказали Postimees свои истории, обе до сих пор скрывали происходящее.
Отношения между Керсти (все имена изменены – ред.) и Кейдо начались в мае 2016 года. По ее словам, поначалу все было красиво: вместе проводили время, ходили на мероприятия, не ссорились. Правда, иногда возникали маленькие недопонимания, но все, по оценке женщины, всегда решалось спокойно.
Ревность, насилие и контроль
Первая ссора произошла в августе того же года и пара рассталась. Керсти вспоминает, что Кейдо был холодным и безэмоциональным и объяснил расставание отсутствием времени. Но разлука длилась недолго, поскольку довольно быстро Кейдо сам позвонил Керсти, и пара решила дать отношениям новую возможность.
Признаки опасности, на которые стоит обращать внимание
- Очень быстрое и страстное начало отношений, очернение бывшего партнера, дорогие подарки и громкие слова – это признак стиля отношений, в которых доминирует желание быть центром внимания партнера.
- Вранье, скрытность, приукрашивание правды, обеление черного, подтасовка фактов и в кажущемся пустым споре – это признак того, что реальность пытаются направить в выгодном для себя направлении.
- Непризнание своих ошибок, выставление других дураками (например, в дорожном движении, в школе) – это признак неадекватного восприятия себя.
- Принятие решения без привлечения специалистов и без учета потребностей других людей – это признак неспособности понимать других членов семьи.
- Наказание молчанием, невыражение любви или отмена планов, оскорбления, высмеиванием внешности и одежды, чтобы вызывать в другом чувство вины.
- Вера в то, что делая другому больно, его можно вылечить. Поэтому расставание психологически осложнено, а при развитии насильственных отношениий происходит постоянная смена ссор и так называемых медовых недель.
- Контроль, требование доказательств, слежка за другим, болезненная ревность, запрет на общение с друзьями или родственниками. Угроза насилием или самоубийством, если что-то не подходит. Часто на душевное насилие указывает то, что одна сторона занимает силовую позицию, например, он старше или богаче.
- Выставление себя жертвой и обвинение другого.
- Повторение ошибок, несмотря на просьбы о прощении.
Источник: MTÜ Julge Rääkida (Осмелься говорить)
В течение последующих двух лет, пока длились эти отношения, Керсти была частью контроля, насилия и манипуляций. При возникновении ссор Керсти пыталась спокойно поговорить с Кейдо, но тот приказывал успокоиться и говорил, что она должна уже знать, что с ней будет, если она не замолчит. Если Керсти нарушала запрет, последствиями становились синяк под глазом, выкрученные руки и большие гематомы по всему телу.
После каждого эпизода насилия Кейдо обещал, что изменится, но ревность, насилие и контроль постоянно возвращались. Если Кейдо не нравилось, например, что Керсти делала в социальной сети, возникал ссора, которая всегда заканчивалась насилием.
«Если я была с подругами, Кейдо писал и мне, и им. Телефон всегда должен был быть рядом и не на беззвучном режиме. Приложение, определяющее место нахождения, тоже всегда должно было быть включено, чтобы он видел, где я нахожусь», - рассказала Керсти.
Последняя ссора закончилась тем, что Кейдо столкнул женщину с лестницы, и она попала в больницу с сотрясением мозга и тяжелым вывихом ноги. Та ссора началась с того, что Керсти не захотела вступать с сексуальные отношения, после чего он попытался взять ее силой.
После этого Керсти попросила Кейдо расстаться. Она до сих пор боится ходить одна по улице.
«Он угрожал моему брату и маме. Говорил, что им нет смысла меня защищать, поскольку он может устроить им такое, о чем они даже не догадываются. И мне он постоянно писал и говорил, что если я посмею обратиться в полицию, то он до меня доберется, и я больше не встану», - рассказала Керсти и добавила, что Кейдо обещал ее уничтожить, уничтожить всех ее друзей, чтобы она осталась одна.
Керсти помогали друзья, которые ее поддерживали.
То груша для битья, то весь мир
Отношения между Реэликой и Райном начались в ноябре прошлого года. Начало было многообещающим и красивым. Но довольно быстро она почувствовала, что все не так радужно.
«Он был очень подозрительным. Я все время должна была делать фото, чтобы доказать, что я нахожусь там, где сказала», - рассказала Реэлика и добавила, что часто Райн давал ей 10 минут на то, чтобы сделать фото. Если женщина была на работе, времени ей давалось больше.
В рождественские праздники Реэлика опубликовала в социальной сети фото, как она делает имбирное печенье. За этим последовал гневный звонок Райна, который обвинил ее в бестактности. Дело было в том, что сам он в тот момент находился в другой стране и не мог ни делать печенье, ни праздновать рождество.
Осведомленность о притеснениях в отношениях улучшилась
Результаты исследования о насилии в отношениях между молодыми людьми, проведенного Тартуском университетом в 2016 году, показали, что 75 процентов учеников не считают насилием постоянные звонки и попытки контролировать, что делает девочка. Скорее для молодых это является признаком любви. За прошедшее время осведомленность учеников повысилась, контролирование партнера через телефонные звонки насилием назвали уже 65 процентов учеников.
Ревность получила для Реэлики новое значением, когда они были вдвоем дома, и она готовила еду: «Райн внезапно спросил, почему я так провокационно наклоняюсь, я ищу внимания кого-то другого? Но там не было никого другого».
В другой раз они вместе гуляли, и в конце вечера каждый пошел своей дорогой: Райн довел Реэлику до пешеходного перехода и их дороги разошлись. Через несколько минут он позвонил и спросил, почему она ходит так сексуально. По словам Реэлики, рисунок ссор начал повторяться: «Он доводил меня, а через день выяснялось, что кто-то другой его разозлил, а я была грушей для битья, на которой он срывался. Он постоянно извинялся и говорил, что я для него – весь мир».
Когда Райн в гневе не мог выражать свои мысли письменно, он звонил и приказывал Реэлике заткнуться и просто кричал. Если она бросала трубку, он звонил до тех пор, пока она не отвечала.
В процессе нашей беседы Реэлика вспомнила случай, когда она, несмотря на заперт, решила погулять с подругами. Райн разозлился и обвинил ее в бестактности, объяснив, что сам он в другой стране и не может гулять с друзьями. Райн собирался закончить работу в другой стране и вернуться в Эстонию, а до тех пор он считал, что и Реэлика не должна нигде гулять.
Насилие против женщин считается оправданным
Во всем мире около 30 процентов людей считают, что у мужчин есть право бить свою партнершу женского пола, выясняется из нового отчета развивающей программы ООН (UNDP), и это в то время, когда повсюду возникло всеобщее одобрение социального движения, которое требует обуздания насилия против женщин.
Кроме того, в ходе исследования, проведенного в 75 странах, выяснилось, что как минимум у 91 процента мужчин и 86 процентов женщин мнения об отношениях расходятся. В числе прочего, считается, что мужчины лучше чем женщины как политические лидеры и коммерческие руководители, а ролью женщин по-прежнему считается поддержание уюта в доме.
«Меня эти цифры шокируют, - сказал представитель программы. – Усредненным взглядом мы видим, что вместо снижения предубеждения только растут».
Согласно отчету, во многих странах женщины и девочки до сих пор не могут использовать весь свой потенциал. В числе прочего, это выражается в том факте, что женщины в меньшинстве представлены в политике и на высоких постах в предпринимательстве. «Чем больше власть и ответственность, тем больше увеличивается этот гендерный разрыв», - сказано в отчете. В прошлом году лишь пять процентов женщин занимали пост председателя правительства, из всех членов парламентов женщины составляли 24 процента, а в руководстве 500 крупнейших фирм мира лишь шесть процентов постов занимали представительницы слабого пола.
При этом в отчете сказано, что мужчины играют значительную роль в поддержке карьеры женщины. В случае двух третьей женщин, которые отказываются от работы, причиной стала недостаточная поддержка супруга в воспитании детей. «У строящих карьеру женщин обычно есть две возможности: найти очень поддерживающего партнера, или остаться в одиночестве», - отмечается в отчете и подтверждается тем, что активные на рынке труда женщины чаще всего остаются в одиночестве.
В качестве позитивного фактора приводится то, что в последние годы улучшился доступ женщин к образованию и медицинским услугам, в большинстве стран упразднены законные ограничения, которые препятствовали женщинам участвовать в политике или бизнесе.
Согласно отчету, больше всего с предубеждением к женщинам относятся в Иордании, Катаре, Нигерии, Пакистане и Зимбабве, а меньше всего в Андорре, Голландии, Норвегии и Швеции. По оценке программы, в мире нет ни одной страны, где было бы достигнуто гендерное равноправие».
Реэлика решила прекратить эти отношения после того, как Райн ее ударил: «Мы были в постели и шумели. Внезапно он ударил меня ладонью по лицу. В тот момент я даже не поняла, что произошло. Я не понимала, почему он это сделал. Иногда он бил рукой по ноге так, что пятерня отпечатывалась на коже. Когда я говорила, что мне больно, он улыбался. Он не мог понять, что это больно».
Несмотря на просьбы мужчины сохранить отношения, удар стал для Реэлики решающим, и она ушла.
Пока журналист готовил этот материал, в редакцию позвонил муж одной из жертв и попытался запретить публикацию.
Кай Парт: за эпизодами унижения следуют букеты цветов
К сожалению, насилием молодые люди считают скорее избиение, а не моральное давление.
Первым признаком насильственных отношений часто является манипулирование – у жертвы возникает плохое ощущение, она чувствует себя униженной. С того момента до физического насилия могут пройти много лет, но при проявлении первых признаков нужно спросить у себя, хочу ли я быть в отношениях, в которых есть страх и чувство унижения? Женщинам часто сложно выйти из насильственных отношений, поскольку в таких отношениях есть и любовь, но постепенно подкрадываются контроль и манипуляции. Почувствовав это, женщина задает себе вопрос, не ошиблась ли она, это пройдет, но в итоге она понимает, что такое поведение приносит ей боль.
Обычно находящимся в насильственных отношениях людям говорят, что «я бы сразу ушла от такого партнера!», но этого не происходит. В случае тех, кто не готов признавать происходящего, разовая консультация глаза не раскроет, нужна долгосрочная поддержка и принятие как со стороны профессионалов, так и со стороны близких людей, пока человек не будет готов адекватно воспринимать ситуацию.
Выход из насильственных отношений осложняет и то, что за эпизодами насилия следуют букеты цветов и благополучие, пока не случится следующий раз. Поэтому происходящее называют спиралью: со временем насилие превращается в волну, сменяющуюся смирением и надеждой.
Мари Тикерпуу: тиран в близких отношениях скрывается под маской любви
Однако попавшие к работнику службы помощи жертвам женщины лишь в ходе беседы понимают, что то, что с ними происходит, является насилием. Часто насилие в близких отношениях может быть скрыто насильником под тонкой маской любви. В таких случаях нередки ситуации, когда поведение насильника оправдывается, ему ищется рациональное объяснение и отрицается наличие проблемы. Даже если внутри чувствуют, что что-то не так, признаться себе в наличии насилия мешают чувство стыда и вины, особенно в случаях, когда насильник часто давал жертве понять, что именно жертва виновата в сложившейся ситуации.