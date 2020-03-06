«Он обещал измениться, но побои возобновлялись…»

Когда Райн в гневе не мог выражать свои мысли письменно, он звонил и приказывал Реэлике заткнуться и просто кричал. Если она бросала трубку, он звонил до тех пор, пока она не отвечала.

В процессе нашей беседы Реэлика вспомнила случай, когда она, несмотря на заперт, решила погулять с подругами. Райн разозлился и обвинил ее в бестактности, объяснив, что сам он в другой стране и не может гулять с друзьями. Райн собирался закончить работу в другой стране и вернуться в Эстонию, а до тех пор он считал, что и Реэлика не должна нигде гулять.

Насилие против женщин считается оправданным

Во всем мире около 30 процентов людей считают, что у мужчин есть право бить свою партнершу женского пола, выясняется из нового отчета развивающей программы ООН (UNDP), и это в то время, когда повсюду возникло всеобщее одобрение социального движения, которое требует обуздания насилия против женщин.

Кроме того, в ходе исследования, проведенного в 75 странах, выяснилось, что как минимум у 91 процента мужчин и 86 процентов женщин мнения об отношениях расходятся. В числе прочего, считается, что мужчины лучше чем женщины как политические лидеры и коммерческие руководители, а ролью женщин по-прежнему считается поддержание уюта в доме.

«Меня эти цифры шокируют, - сказал представитель программы. – Усредненным взглядом мы видим, что вместо снижения предубеждения только растут».

Согласно отчету, во многих странах женщины и девочки до сих пор не могут использовать весь свой потенциал. В числе прочего, это выражается в том факте, что женщины в меньшинстве представлены в политике и на высоких постах в предпринимательстве. «Чем больше власть и ответственность, тем больше увеличивается этот гендерный разрыв», - сказано в отчете. В прошлом году лишь пять процентов женщин занимали пост председателя правительства, из всех членов парламентов женщины составляли 24 процента, а в руководстве 500 крупнейших фирм мира лишь шесть процентов постов занимали представительницы слабого пола.

При этом в отчете сказано, что мужчины играют значительную роль в поддержке карьеры женщины. В случае двух третьей женщин, которые отказываются от работы, причиной стала недостаточная поддержка супруга в воспитании детей. «У строящих карьеру женщин обычно есть две возможности: найти очень поддерживающего партнера, или остаться в одиночестве», - отмечается в отчете и подтверждается тем, что активные на рынке труда женщины чаще всего остаются в одиночестве.

В качестве позитивного фактора приводится то, что в последние годы улучшился доступ женщин к образованию и медицинским услугам, в большинстве стран упразднены законные ограничения, которые препятствовали женщинам участвовать в политике или бизнесе.

Согласно отчету, больше всего с предубеждением к женщинам относятся в Иордании, Катаре, Нигерии, Пакистане и Зимбабве, а меньше всего в Андорре, Голландии, Норвегии и Швеции. По оценке программы, в мире нет ни одной страны, где было бы достигнуто гендерное равноправие».