Кокорин рассказал о переменах в себе после тюрьмы

«Конечно, я знал, что нельзя людей бить. Знал, что самое главное — это чтобы семья и близкие были здоровы. Когда нас разлучили, я понял это в три раза сильнее», — заявил Кокорин.

Он также отдал должное сотрудникам тюрьмы. «Понятное дело, что за всеми не уследишь, но то, что в рамках закона, позволялось», — отметил Кокорин.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. 1 марта форвард забил первый гол за новый клуб. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».