Apple может упразднить челку iPhone при помощи выдвижной камеры

Теперь же источники утверждают, что компания Apple смогла найти решение, которое позволит сохранить полноценную работу технологии распознавания лиц, но при этом убрать пресловутую челку.

Ожидается, что фронтальная камера в новых смартфона iPhone может оказаться выдвижной. В течение последних пары лет мы наблюдаем за тем, как выдвижные камеры набирают популярность, особенно среди смартфонов китайских производителей. А сейчас источники указывают на то, что аналогичное решение собирается применить в своих смартфонах и компания Apple.

При этом в самом экране в таком случае все равно будут присутствовать небольшие отверстия, в которых будут располагаться небольшие сенсоры, отвечающие за работу технологии Face ID. Подвижный модуль будет содержать только фронтальную камеру, поэтому он будет выдвигаться из корпуса, когда пользователь решит сделать селфи. Распознавать лица смартфон сможет без активации этого модуля.