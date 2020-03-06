Apple может упразднить челку iPhone при помощи выдвижной камеры

Большой вырез в центральной верхней части экрана последних поколений смартфонов iPhone является одним из самых спорных элементов дизайна, от которого Apple пока не может отказаться. Там расположена система фронтальных камер, которые отвечают за работу технологии Face ID, пишет Ixbt.com.
Теперь же источники утверждают, что компания Apple смогла найти решение, которое позволит сохранить полноценную работу технологии распознавания лиц, но при этом убрать пресловутую челку.
Ожидается, что фронтальная камера в новых смартфона iPhone может оказаться выдвижной. В течение последних пары лет мы наблюдаем за тем, как выдвижные камеры набирают популярность, особенно среди смартфонов китайских производителей. А сейчас источники указывают на то, что аналогичное решение собирается применить в своих смартфонах и компания Apple.
При этом в самом экране в таком случае все равно будут присутствовать небольшие отверстия, в которых будут располагаться небольшие сенсоры, отвечающие за работу технологии Face ID. Подвижный модуль будет содержать только фронтальную камеру, поэтому он будет выдвигаться из корпуса, когда пользователь решит сделать селфи. Распознавать лица смартфон сможет без активации этого модуля.
Вряд ли это решение будет использовано в iPhone 12, который в целом должен быть похож на iPhone 11.