Пт, 6.03.2020
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Эстонская редакция ПБК будет вынуждена сократить часть сотрудников

Телеканал ПБК.

ФОТО: Erik Prozes

В связи с решением владельца Первого Балтийского Канала (ПБК) отказаться от вечернего новостного выпуска, эстонская редакция телеканала будет вынуждена провести сокращения.

«Мы узнали об этом только вчера, и окончательное решение о размерах сокращений мы примем даже не сегодня, а, скорее всего, в понедельник. Понятно, что если не будет вечерних "Новостей Эстонии", то какие-то сокращения, к сожалению, неизбежны», - цитирует Rus.ERR журналиста и телеведущего эстонской редакции ПБК Михаила Владиславлева.

«Нам нужно будет реорганизовать работу всей нашей редакции, новостной платформы. Следующий шаг, как сейчас говорят, оптимизация», - отметил он, добавив, что отказ от вечернего новостного выпуска, который выходил в эфир через рижскую студию ПБК, не должен сказаться на остальных передачах.

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