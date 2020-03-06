Эстонская редакция ПБК будет вынуждена сократить часть сотрудников

В связи с решением владельца Первого Балтийского Канала (ПБК) отказаться от вечернего новостного выпуска, эстонская редакция телеканала будет вынуждена провести сокращения.
«Мы узнали об этом только вчера, и окончательное решение о размерах сокращений мы примем даже не сегодня, а, скорее всего, в понедельник. Понятно, что если не будет вечерних "Новостей Эстонии", то какие-то сокращения, к сожалению, неизбежны», - цитирует Rus.ERR журналиста и телеведущего эстонской редакции ПБК Михаила Владиславлева.
«Нам нужно будет реорганизовать работу всей нашей редакции, новостной платформы. Следующий шаг, как сейчас говорят, оптимизация», - отметил он, добавив, что отказ от вечернего новостного выпуска, который выходил в эфир через рижскую студию ПБК, не должен сказаться на остальных передачах.