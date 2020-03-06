Эстонская редакция ПБК будет вынуждена сократить часть сотрудников

«Мы узнали об этом только вчера, и окончательное решение о размерах сокращений мы примем даже не сегодня, а, скорее всего, в понедельник. Понятно, что если не будет вечерних "Новостей Эстонии", то какие-то сокращения, к сожалению, неизбежны», - цитирует Rus.ERR журналиста и телеведущего эстонской редакции ПБК Михаила Владиславлева.