Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?

Из-за эпидемии COVID-19 путешествия стали более опасными для здоровья, но нередко и куда более дешевыми, пишет DW.
Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос для всех, кто задумывается сейчас о предстоящем летнем отпуске или турпоездке в весенние праздники. С одной стороны, коронавирус. С другой - вызванное им снижение и даже обвальное падение цен на многие туристические направления и услуги. Как быть?
Возрастет роль горящих туров
"Путешествия уже стали одной из основных потребностей человека. Люди от путешествий не откажутся", - уверен профессор Мюнхенского университета Юрген Шмуде. Он изучает экономику туризма и убежден: чтобы отпускники из-за эпидемии COVID-19 полностью отказались от поездок, должно еще много чего произойти.
А если-таки произойдет? В любом случае вновь возрастет число туристов, бронирующих путешествия в самый последний момент, прогнозирует профессор Шмуде в опубликованной 3 марта беседе с агентством Reuters: "Многие выжидают, наблюдая за распространением вируса, и будут принимать решение намного позже". Когда именно?
Ученый считает, что определенным тестом настроений могут стать пасхальные каникулы - очень популярный период отпусков в Европе. В этом году они придутся на первую половину апреля. "Если ситуация в ближайшие недели успокоится, пасхальный туристический бизнес может пройти почти нормально", - надеется Юрген Шмуде. Он, правда, допускает, что многие отпускники предпочтут скорее сельскую местность, поскольку большое скопление людей в крупных городах повышает потенциальную опасность заражения.
Поездки в Италию: какие регионы посещать не рекомендуют
При этом он не исключает, что будет спрос даже на Италию. Эта страна традиционно входит то в пятерку, то в тройку самых популярных в Германии зарубежных туристических направлений, однако ее северная часть стала крупнейшим очагом эпидемии COVID-19 в Европе. Но это вовсе не означает, что немецкие туристы теперь вычеркивают всю Италию, утверждает профессор Шмуде и поясняет: "В Ломбардию они сейчас не поедут, но, скажем, к Сицилии это уже не относится".
Именно такой избирательный подход рекомендует туристам и Министерство иностранных дел ФРГ, которое отвечает в Германии за предупреждения о поездках в опасные регионы. На сайте германского МИД говорится, что в настоящий момент (данные на 5 марта) оно советует воздержаться от поездок в провинцию Лоди в Ломбардии и в поселок Во-Эуганео в провинции Падуа в регионе Венето.
Таким образом, посещение других провинций и городов Ломбардии, включая ее столицу Милан, и региона Венето, включая Венецию, эксперты германского МИД опасным не считают. А вот поездки в Иран они не рекомендуют. Это несколько противоречит оценкам берлинского Института имени Роберта Коха (RKI), ключевого государственного учреждения, отвечающего в Германии за изучение инфекционных заболеваний и борьбу с ними. Он подчиняется федеральному министерству здравоохранения.
Институт считает зоной риска не весь Иран, как МИД, а только провинцию Кум и Тегеран (данные на 5 марта не менялись со 2 марта). В то же время в Италии эксперты по эпидемиям из RKI, в отличие от МИДа, причисляют к зонами риска не только всю Ломбардию, но также и регион Эмилия-Романья со столицей Болоньей.
Отдых на юге востребован всегда
А вот на других континентах, например, в Азии, многим кажется, что сейчас опасна вся Италия, а то и вся Европа, отмечает Юрген Шмуде. Но это обычное явление, хорошо знакомое по предыдущим кризисам, заверяет специалист по туриндустрии. "После аварии на атомной электростанции в японской Фукусиме многие европейцы не захотели лететь в (Южную. - прим.ред.) Корею, хотя это очень далеко от места катастрофы. А после вспышки лихорадки Эбола в Центральной Африке многие немцы не полетели в Южную Африку", - перечисляет профессор.
Однако в таких случаях туристы не отказывались от путешествий вообще, а просто гибко меняли направление. Юрген Шмуде убежден, что сейчас произойдет то же самое. При этом он сомневается, что распространение по всему миру коронавируса приведет к тому, что туристы начнут в массовом порядке отказываться от зарубежных поездок.
Опыт последних лет показывает, что летом очень многие хотят отдыхать все же на юге. Так, после терактов в Египте и Турции отпускники быстро переориентировались на другие страны с теплыми морями - Испанию, Италию и Грецию, напоминает эксперт. По его словам, у туристов весьма короткая память: если эпидемия коронавируса пойдет на спад и станет реже появляться в заголовках новостей, традиционно популярные направления довольно быстро вновь станут востребованными.
Большие скидки на гостиницы и туры?
Тем более, что туриндустрия наверняка будет предлагать значительные скидки. "Если говорить о цене, то существует некая красная линия, за которой многие туристы готовы пренебречь предполагаемым риском", - уверен профессор Юрген Шмуде.
Правда, пока в Германии никакого крупномасштабного удешевления путевок и туров на летние месяцы не наблюдается. Но для этого еще просто рано. Собственно, резкое сокращение количества бронирований туроператоры почувствовали лишь на неделе с 17 по 23 февраля, сообщила 4 марта Дёрте Нордбек. Она возглавляет компанию Travel Data + Analytics, отслеживающую тренды на туристическом рынке Германии. Это была та неделя, когда пошли сообщения о распространении COVID-19 в Италии.
Так что цены на ближайшие недели пока снижают разве что некоторые гостиницы, особенно в тех европейских городах, где отменяются крупные мероприятия - ярмарки, конгрессы, спортивные состязания. В Европе пока нет такого обвала, как в Азии, где значительное число туристов до сих пор составляли китайцы.
По данным DW, в гостиницах индонезийского острова Бали клиенты отменили 40 тысяч бронирований. А корреспондент Süddeutsche Zeitung в Гонконге сообщает, что номера в четырехзвездочных отелях в этом городе, одном из самых дорогих в мире, стоят сейчас примерно 22 евро за ночь. Кстати, МИД ФРГ не отговаривает от поездок на Бали или в Гонконг, иными словами, считает эти популярные туристические цели безопасными.