Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?

Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос для всех, кто задумывается сейчас о предстоящем летнем отпуске или турпоездке в весенние праздники. С одной стороны, коронавирус. С другой - вызванное им снижение и даже обвальное падение цен на многие туристические направления и услуги. Как быть?

Возрастет роль горящих туров

"Путешествия уже стали одной из основных потребностей человека. Люди от путешествий не откажутся", - уверен профессор Мюнхенского университета Юрген Шмуде. Он изучает экономику туризма и убежден: чтобы отпускники из-за эпидемии COVID-19 полностью отказались от поездок, должно еще много чего произойти.

А если-таки произойдет? В любом случае вновь возрастет число туристов, бронирующих путешествия в самый последний момент, прогнозирует профессор Шмуде в опубликованной 3 марта беседе с агентством Reuters: "Многие выжидают, наблюдая за распространением вируса, и будут принимать решение намного позже". Когда именно?

Ученый считает, что определенным тестом настроений могут стать пасхальные каникулы - очень популярный период отпусков в Европе. В этом году они придутся на первую половину апреля. "Если ситуация в ближайшие недели успокоится, пасхальный туристический бизнес может пройти почти нормально", - надеется Юрген Шмуде. Он, правда, допускает, что многие отпускники предпочтут скорее сельскую местность, поскольку большое скопление людей в крупных городах повышает потенциальную опасность заражения.

Поездки в Италию: какие регионы посещать не рекомендуют

При этом он не исключает, что будет спрос даже на Италию. Эта страна традиционно входит то в пятерку, то в тройку самых популярных в Германии зарубежных туристических направлений, однако ее северная часть стала крупнейшим очагом эпидемии COVID-19 в Европе. Но это вовсе не означает, что немецкие туристы теперь вычеркивают всю Италию, утверждает профессор Шмуде и поясняет: "В Ломбардию они сейчас не поедут, но, скажем, к Сицилии это уже не относится".

Именно такой избирательный подход рекомендует туристам и Министерство иностранных дел ФРГ, которое отвечает в Германии за предупреждения о поездках в опасные регионы. На сайте германского МИД говорится, что в настоящий момент (данные на 5 марта) оно советует воздержаться от поездок в провинцию Лоди в Ломбардии и в поселок Во-Эуганео в провинции Падуа в регионе Венето.

Таким образом, посещение других провинций и городов Ломбардии, включая ее столицу Милан, и региона Венето, включая Венецию, эксперты германского МИД опасным не считают. А вот поездки в Иран они не рекомендуют. Это несколько противоречит оценкам берлинского Института имени Роберта Коха (RKI), ключевого государственного учреждения, отвечающего в Германии за изучение инфекционных заболеваний и борьбу с ними. Он подчиняется федеральному министерству здравоохранения.