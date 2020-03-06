Пт, 6.03.2020
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Студия Postimees: новости ПБК сходят с дистанции, что дальше?
16:30

Телеканал ПБК прекращает с 20 марта производство новостей. Выиграет ли от этого общество?

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, в прошлом – сотрудник программы «Новости Эстонии» на ПБК, прокомментирует резонансную новость в студии Rus.Postimees. Смотрите интервью в прямом эфире в 16:30!

  • Cужение русскоязычного инфополя за счет одного из самых популярных телеканалов – это тревожный сигнал?
  • Куда уйдет аудитория новостей ПБК?
  • Что намерен предпринять Таллинн, до недавнего времени плотно сотрудничавший с ПБК?
  • Могут ли в Эстонии найтись желающие продолжить производство новостей на русском языком?
  • Закрытие «Спутника» и «Новостей Эстонии» на ПБК – это звенья одной цепи?

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