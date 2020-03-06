Студия Postimees: новости ПБК сходят с дистанции, что дальше?
Телеканал ПБК прекращает с 20 марта производство новостей. Выиграет ли от этого общество?
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, в прошлом – сотрудник программы «Новости Эстонии» на ПБК, прокомментирует резонансную новость в студии Rus.Postimees. Смотрите интервью в прямом эфире в 16:30!
- Cужение русскоязычного инфополя за счет одного из самых популярных телеканалов – это тревожный сигнал?
- Куда уйдет аудитория новостей ПБК?
- Что намерен предпринять Таллинн, до недавнего времени плотно сотрудничавший с ПБК?
- Могут ли в Эстонии найтись желающие продолжить производство новостей на русском языком?
- Закрытие «Спутника» и «Новостей Эстонии» на ПБК – это звенья одной цепи?