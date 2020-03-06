Вице-мэр Белобровцев: повлиять на судьбу «Новостей Эстонии» мы не можем

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, в прошлом – сотрудник программы «Новости Эстонии» на ПБК, прокомментировал резонансную новость в студии Rus.Postimees.

Фрагмент беседы:

— Сужение русскоязычного инфополя за счет популярнейшего телеканала – это тревожный сигнал?

— Пока инфопространство сужается не на целый канал, но на достаточно важную новостную передачу, производимую в Эстонии. Программа имела самый высокий рейтинг, который составлял 55 000 телезрителей. Надо признать, что во времена своего расцвета канал периодически смотрели до 100 000 человек. Проект существует с 2004 года.

Думаю, что общество потеряет от ухода из эфира этой передачи. Где зрители будут дальше черпать информацию — неизвестно. И будут ли они искать новые каналы — тоже неизвестно.

— Куда уйдет аудитория новостей ПБК?

— Если зрители будут и дальше смотреть по инерции ПБК — теперь уже без новостной передачи эстонского производства, — то не исключаю худшего.

Новости Эстонии они будут узнавать из программы «Время», которая производится в России. Нужно ли это нашему обществу? Это большой вопрос.

— Насколько вероятно, зрители осядут в российском инфопространстве?

— Думаю, что такой сценарий вполне вероятен. Менять телевизионные привычки людей чрезвычайно сложно. Больше всех по части информации из Эстонии потеряют те люди, которые с интернетом еще на «вы».

— Что намерен предпринять Таллинн, который до недавнего времени плотно сотрудничал с ПБК?

— Мы продолжаем сотрудничество с Первым Балтийским каналом в рамках трех проектов: «Русский вопрос», «Доброе утро, Таллинн!» и «Наша столица».

Повлиять на продолжение существования «Новостей Эстонии» мы не можем никаким образом. Это не наш контент.

Передача выходила за счет ПБК, Таллинн к ней не имел отношения. Не представляю, как мы здесь можем помочь.

— У многих сложилось впечатление, что Таллинн сдал «Новости Эстонии» без боя...

— Для того, чтобы что-то сдать, нужно чем-то обладать. Если руководство частного канала решило отказаться от этого проекта, мы бессильны.

— За закрытием программы стоят чисто экономические проблемы собственника?

— Боюсь, что не обладаю в достаточной мере информацией, чтобы комментировать этот вопрос. Существует много разных теорий закрытия программы.

Мы знаем, что в последние годы на телеканал оказывалось достаточно серьезное политическое давление. Даже Таллиннской мэрии рекомендовали не сотрудничать с ПБК.

Насколько мне известно, в Латвии сценарий был примерно таким же.

— Закрытие «Спутника» и «Новостей Эстонии» на ПБК – это звенья одной цепи?

— Информации мало. Если на этот процесс посмотреть со стороны, то, как мне кажется, прослеживаются общие черты. Совпадение это или нет — это уже другой вопрос. Обе редакции были закрыты решением руководства медиаканалов.

— Месяц назад сотрудник Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик утверждал в студии Postimees следующее: «Реакция в отношении «Спутника» была чрезмерной. ПБК не окажется следующим, претензий к журналистам нет». И что мы имеем? ПБК оказался следующим…

— Получается, что так. Сценарий закрытия — похожий.

Подробнее — в повторе!

Студия Postimees: новости ПБК сходят с дистанции, что дальше? ФОТО: Madis Veltman