Дмитрий Кукушкин: теперь зрители ПБК переключатся на российские каналы

Должен сказать, что новость о закрытии «Новостей Эстонии» стала лично для меня очень неприятной. Немалый отрезок жизни – целых десять лет – мне посчастливилось быть членом команды, которая создавала эту программу. Да что там говорить, благодаря этому меня не только до сих пор узнают на улицах (хотя уже прошло почти шесть лет), но мое имя, можно сказать, обессмертилось, войдя в известную песню нарвской группы «Авеню» и став своеобразным мемом того времени. В общем, очень близкая и личная история. Поэтому очень и очень неприятно узнавать о том, что одна из самых популярных телепрограмм у русскоязычных жителей Эстонии вот так, со дня, закрывается. Тревожно за будущее коллег, но беспокойно и за зрителей.

Сейчас модно говорить о медиаполях, информационных пространствах, так вот с исчезновением «Новостей Эстонии» наше местное русскоязычное медиапространство очень сильно и заметно сузится. Причем как раз для той категории жителей, которая привыкла именно к теленовостям - для людей среднего и более старшего возраста, кто потребляет информацию не в интернете, как молодежь, а более традиционным способом – через экраны ТВ. А это, на самом деле, одна из самых активных частей общества, это избиратели.

Хотя кто-то наверняка этому событию уже рад, ссылаясь на то, что таким образом сокращается «российская пропаганда», «центристская пропаганда» и так далее, хочу сказать, что теперь огромное число – средняя аудитория «Новостей Эстонии» на ПБК в 2019 году составляла около 50-55 тысяч человек, - останется без информации о различных аспектах жизни нашей страны, без привычного канала ее получения. А это означает, что они переключатся, очевиднее всего и к сожалению, не на ETV+ и тем более не на эстоноязычные каналы, а на другие российские и русскоязычные источники, тем самым еще больше выпав из местного инфополя.