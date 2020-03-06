В Таллинне у ученика обнаружили коронавирус: школа в срочном порядке закрылась на карантин

В этом году в Гимназию Кристийне начали обучение 859 учеников.

Сама гимназия на данный момент ситуацию не комментирует.

Поскольку невозможно установить, с кем контактировал в школе заболевший ученик, всех учеников Таллиннской гимназии Кристийне попросили две недели оставаться дома и избегать контактов за его пределами. Также учеников этой школы попросили не посещать кружки и спортивные мероприятия.

Министерство образования и науки считает данные меры предосторожности необходимыми, чтобы избежать распространения вируса. Чтобы предотвратить распространение инфекции в школах и детских садах, министерство просит всех руководителей учебных заведений быть готовыми закрыть двери на срок до двух недель и организовать в случае необходимости нестационарное обучение.

Все, у кого есть основание подозревать, что они могут быть заражены коронавирусом, должны позвонить своему семейному врачу или по инфотелефону семейных врачей 1220. В случае ухудшения состояния здоровья надо звонить на номер 112.

Коронавирус следует подозревать, если человек в течение последних 14 дней был в зоне риска заражения и у него появились характерные симптомы (кашель, температура и/или затруднения дыхания). В ином случае может идти речь о распространенном в Эстонии гриппе.