Lego вируса не боится: как производителю игрушек удалось добиться мирового успеха

По словам исполнительного директора Нильса Б. Кристиансена, коронавирус окажет на китайскую экономику лишь краткосрочное влияние и не помешает планам расширения производителя игрушек на их самом быстрорастущем рынке, пишет Postimees.
Крупнейший в мире производитель игрушек сообщил в среду о рекордном обороте. По словам представителей фирмы, локомотивами роста в этом году стал китайский рынок и серия о Гарри Поттере, спрос на которую очень высок. Lego планирует увеличить количество магазинов в Китае на 60%: до 220. Всего у фирмы насчитывается 570 магазинов по всему миру. В этом году планируется открыть еще 150.
«Мы семейная фирма, т.е. можем строить долгосрочные планы и сосредоточиться на инвестициях, которые помогут нам в будущем», - сказал Кристиансен Bloomberg.
Прошлогодний оборот Lego вырос на 6%, до рекордных 38,5 миллиарда датских крон (пяти миллиардов евро), прибыль увеличилась на 3%, до 8,3 миллиарда крон (1,1 миллиарда евро). Таким образом, в то время как дети все больше играют с гаджетами, Lego удалось закрепить за собой позицию ведущего в мире производителя игрушек.
Нильс Кристиансен, являющийся исполнительным директором Lego с 2017 года, сумел стабилизировать предприятие, в последние несколько лет испытывавшее некоторые трудности, и в прошлом году оно вновь стало расти. «Это был сильный год, наши результаты оказались лучше, чем в целом в секторе производства игрушек. Мы увеличили продажи и рыночную долю на всех крупнейших рынках, - сказал Кристиансен Financial Times. – Наше производство, как и многие другие, благодаря дигитализации и глобальным социоэкономическим изменениям пережило изменение».
Столяр Оле Кирк Кристиансен основал фирму Lego в датском городке Биллунд в 1932 году и стал изготавливать деревянных уточек и другие простые игрушки. Сама столярная мастерская была создана еще в 1895 году, а в 1934-м Кристиансен устроил среди своих работников конкурс на лучшее название для нового предприятия. В качестве приза выступала бутылка домашнего вина.
Название предприятия восходит к датскому «leg godt», что означает «играй хорошо». На латыни выражение означает «я собираю», а по-итальянски - «я соединяю».
После Второй мировой войны пластмасса в Дании стала доступной, и в 1947 году Lego приобрела первый пресс для пластмассы. Первой модульной игрушкой стал грузовик, который можно было разбирать и собирать в разных комбинациях.
До деталек Кристиансен додумался не сам, идею он позаимствовал у британской фирмы Kiddicraft. Он увидел в деталях конструктора потенциал, изменил их дизайн и в 1949 году начал производить свою версию. Если не считать перехода на пластик ABS в 1963 году, до последнего времени детали конструктора практически не менялись.
Правда, два года назад производитель игрушек сообщил, что планирует к 2030 году полностью отказаться от пластика, изготовляемого из нефти, и перейти на производство деталей растительного происхождения или из возобновляемых материалов. Проблема, однако, состоит в том, как складывать детали таким образом, чтобы их было легко разбирать и в то же время они оставались по-прежнему яркими. Хотя сырье меняется, свойства должны остаться прежними. «Нам снова придется учиться, как это делать», - сказал The New York Times директор по производству завода Lego в Биллунде Хенрик Эстергард Нильсен.
Хотя поначалу пластиковые игрушки не были приняты хорошо (люди предпочитали дерево и металл), вскоре продажи начали расти. Откат случился в начале 1990-х, когда дети стали проводить больше времени перед телевизорами, компьютерами и за компьютерными играми. Такое положение длилось все десятилетие, и в 1998 году фирма понесла первые убытки.
В 2004 году Кьельд Кирк Кристиансен, внук основателя, ушел в отставку с поста исполнительного директора, и первым руководителем фирмы, не входящим в семью, стал Йорген Виг Кнудсторп. Под его руководством фирма продала четыре тематических парка «Леголанд» оператору Merlin Etertainments, а производство, которое тогда закупалось на 80%, вновь отошло под контроль Lego.
Два года назад производитель игрушек сообщил, что планирует к 2030 году полностью отказаться от пластика, изготавливаемого из нефти.
Под руководством Кнудсторпа, который также уменьшил производственный портфель на треть, Lego вновь начала расти, и последующие годы оказались весьма успешными и по результатам продаж, и особенно в области инноваций. Хотя представители фирмы заверяли, что их основным изделием остаются маленькие детали, Lego опережает другие компании и в области цифровых экспериментов.
«За последние десять лет Lego превратилась в своего рода Apple среди игрушек, - писал журнал FastCompanies пять лет назад.
Под их руководством в 2014 году совместно с Warner Bros был создан анимационный фильм «История Lego», который в первые же дни проката собрал свыше 60 миллионов долларов и вошел в число самых кассовых за всю историю. В сотрудничестве с Warner Bros было снято еще несколько фильмов.
Владельцы Lego увеличили свое влияние в фирме, назначив председателем совета компании Томаса Кирка Кристиансена, ставшим представителем четвертого поколения семьи основателя. Кристансен сменит Йоргена Вига Кнудсторпа, который станет членом совета компании.
Старший Кирк Кристиансен большую часть своего имущества поделил между тремя детьми (помимо Томаса Кирка Кристиансена у него две дочери, Софие Кирк и входившая в датскую сборную по конному спорту Агнете Кирк Тинггаард, стоимость имущества каждой Bloomberg оценивает в 4,3 миллиарда долларов, т.е. 3,9 миллиарда евро).
Самая уважаемая компания в мире
Уже четвертый год подряд Lego остается самым уважаемым предприятием в мире. За производителем игрушек с небольшим отставанием следует Walt Disney. Обе компании оставались в десятке лучших с 2011 года. Также, как следует из опубликованного во вторник ежегодного опроса аналитического центра Reputation Institute – Global Rec Trak, в список входят Rolex, Ferrari, Mirosoft, Levi Strauss, Netflix, Adidas, Bosch и Intel.
В ходе исследования были опрошены 80 000 человек из 15 стран, которые должны были ответить, какое мнение они имеют о том или ином предприятии, его продукции, корпоративной культуре, управлении, финансовых показателях, инновативности и о том, какова их бизнес-культура в глазах общества.
Неожиданно в десятке лучших не оказалось Google и Apple, которые в 2011 году на момент первого исследования занимали, соответственно, первое и второе места.