Lego вируса не боится: как производителю игрушек удалось добиться мирового успеха

Хотя поначалу пластиковые игрушки не были приняты хорошо (люди предпочитали дерево и металл), вскоре продажи начали расти. Откат случился в начале 1990-х, когда дети стали проводить больше времени перед телевизорами, компьютерами и за компьютерными играми. Такое положение длилось все десятилетие, и в 1998 году фирма понесла первые убытки.

В 2004 году Кьельд Кирк Кристиансен, внук основателя, ушел в отставку с поста исполнительного директора, и первым руководителем фирмы, не входящим в семью, стал Йорген Виг Кнудсторп. Под его руководством фирма продала четыре тематических парка «Леголанд» оператору Merlin Etertainments, а производство, которое тогда закупалось на 80%, вновь отошло под контроль Lego.

Два года назад производитель игрушек сообщил, что планирует к 2030 году полностью отказаться от пластика, изготавливаемого из нефти.

Под руководством Кнудсторпа, который также уменьшил производственный портфель на треть, Lego вновь начала расти, и последующие годы оказались весьма успешными и по результатам продаж, и особенно в области инноваций. Хотя представители фирмы заверяли, что их основным изделием остаются маленькие детали, Lego опережает другие компании и в области цифровых экспериментов.

«За последние десять лет Lego превратилась в своего рода Apple среди игрушек, - писал журнал FastCompanies пять лет назад.

Под их руководством в 2014 году совместно с Warner Bros был создан анимационный фильм «История Lego», который в первые же дни проката собрал свыше 60 миллионов долларов и вошел в число самых кассовых за всю историю. В сотрудничестве с Warner Bros было снято еще несколько фильмов.

Старший Кирк Кристиансен большую часть своего имущества поделил между тремя детьми (помимо Томаса Кирка Кристиансена у него две дочери, Софие Кирк и входившая в датскую сборную по конному спорту Агнете Кирк Тинггаард, стоимость имущества каждой Bloomberg оценивает в 4,3 миллиарда долларов, т.е. 3,9 миллиарда евро).

Самая уважаемая компания в мире

Уже четвертый год подряд Lego остается самым уважаемым предприятием в мире. За производителем игрушек с небольшим отставанием следует Walt Disney. Обе компании оставались в десятке лучших с 2011 года. Также, как следует из опубликованного во вторник ежегодного опроса аналитического центра Reputation Institute – Global Rec Trak, в список входят Rolex, Ferrari, Mirosoft, Levi Strauss, Netflix, Adidas, Bosch и Intel.

В ходе исследования были опрошены 80 000 человек из 15 стран, которые должны были ответить, какое мнение они имеют о том или ином предприятии, его продукции, корпоративной культуре, управлении, финансовых показателях, инновативности и о том, какова их бизнес-культура в глазах общества.

Неожиданно в десятке лучших не оказалось Google и Apple, которые в 2011 году на момент первого исследования занимали, соответственно, первое и второе места.