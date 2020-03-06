Рейнсалу: необходимо оказать на Россию давление, чтобы она выполняла международные соглашения

На экстренном заседании совета в Загребе главы МИД ЕС сформировали единую позицию по кризису в Идлибе и миграционному кризису на греко-турецкой границе, министры выразили полную поддержку защите границы ЕС, сообщил МИД.

Министры выразили солидарность с Грецией, Болгарией, Кипром и другими странами ЕС и подчеркнули важность сотрудничества с западнобалканскими странами для урегулирования ситуации.

«В условиях миграционного кризиса нужно решительно защищать внешнюю границу ЕС. Эстония полностью поддерживает все принятые Грецией меры по защите границы ЕС, - сказал Рейнсалу. - В Идлибе нужно защитить гражданское население, обеспечить перемирие и двигаться к устойчивому политическому решению. Нужно сфокусироваться на урегулировании гуманитарного кризиса. Я надеюсь, что по итогам вчерашней встречи лидеров Турции и России Россия согласится в совете безопасности ООН расширить коридоры гуманитарной помощи для международной помощи».

Комментируя прошедшую в четверг неформальную дискуссию между главами МИД, Рейнсалу сказал, что ни в коем случае не нужно пересматривать действующие принципы ЕС в отношении России, введенные после начала агрессии в Украине, но они должны сохраняться. «Важно, чтобы ЕС сохранял единство. Необходимо также стратегическое терпение, чтобы защитить интересы и ценности ЕС и оказать на Россию давление, чтобы она выполняла международные соглашения», - сказал Рейнсалу.