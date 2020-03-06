Картина дня: коронавирус шагает по Эстонии, жертвы семейного насилия, обстановка вокруг ПБК и планы по строительству АЭС

В Таллинне у ученика обнаружили коронавирус: школа в срочном порядке закрылась на карантин

Сегодня у ученика Таллиннской гимназии Кристийне был обнаружен коронавирус. Поскольку ребенок посещал школу, учебный процесс прекращается как минимум на две недели, а в здании гимназии будет организована основательная дезинфекция помещений. Читать далее...

Novatours отменяет поездки

Туристическая компания Novatours приостанавливает мартовские поездки в итальянский город Бергамо в связи с расширением зоны высокого риска заражения коронавирусом. Читать далее..

Негативный сценарий: коронавирус может нанести огромный урон экономике Эстонии

Swedbank опубликовал два сценария риска, пытаясь оценить влияние коронавируса на экономику Балтийских стран. По оценкам банка, отрицательное влияние коронавируса на экономический рост Эстонии в этих двух сценариях составит в этом году от 0,3 до 1,0 процентного пункта. Читать далее...

Строительство АЭС в Эстонии: стало известно еще одно возможное место

Руководители паевого товарищества Fermi Energia уже некоторое время активно лоббируют создание в Эстонии атомной электростанции. Хотя строительство станции может начаться только через десять лет, с местными самоуправлениями уже ведутся разговоры, чтобы обсудить, где ее построить. Читать далее...

В Эстонии резко возросло число заразившихся коронавирусом

Сегодня утром лаборатория Департамента здоровья выявила коронавирус еще у пяти таллиннцев, вернувшихся 29 февраля из Италии на самолете Бергамо-Рига. Все они находятся на домашнем лечении. Таким образом число заболевших коронавирусом в Эстонии со вчерашнего дня увеличилось с пять до десяти человек. Читать далее...

Гигантская реформа спасла бы безработных от нищеты

Министерство социальных дел подготавливает реформу, которая полностью изменит систему компенсаций по страхованию от безработицы, не менявшуюся последние 18 лет. Среди предложенных вариантов есть и тот, который касается добровольной безработицы. Читать далее...

Эстонская редакция ПБК будет вынуждена сократить часть сотрудников

В связи с решением владельца Первого Балтийского Канала (ПБК) отказаться от вечернего новостного выпуска, эстонская редакция телеканала будет вынуждена провести сокращения. Читать далее...

Дмитрий Кукушкин: теперь зрители ПБК переключатся на российские каналы

Закрытие "Новостей Эстонии" на ПБК приведет к тому, что русскоязычные зрители переключатся не на ETV+ и тем более не на эстоноязычные каналы, а на другие российские и русскоязычные источники, тем самым еще больше выпав из местного инфополя, считает экс-корреспондент "Новостей Эстонии" Дмитрий Кукушкин.

Онкобольной поддерживает эвтаназию: у людей должно быть право самим решать свою судьбу

Борющийся с раком крови 90-летний житель Валга Уно Ааб считает, что с целью избежания страданий эвтаназия должна быть узаконена. По его словам, в демократической стране у людей должно быть право самим решать свою судьбу. Читать далее...

Lego вируса не боится: как производителю игрушек удалось добиться мирового успеха

По словам исполнительного директора Нильса Б. Кристиансена, коронавирус окажет на китайскую экономику лишь краткосрочное влияние и не помешает планам расширения производителя игрушек на их самом быстрорастущем рынке. Читать далее...

Рейнсалу: необходимо оказать на Россию давление, чтобы она выполняла международные соглашения

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в условиях миграционного кризиса нужно решительно защищать внешнюю границу ЕС, министр заявил о полной поддержке Эстонией всех принятых Грецией мер. Читать далее...

«Он обещал измениться, но побои возобновлялись…»

Часто насилие в близких отношениях прячется за тоненькой маской любви. Его жертвами каждый год в Эстонии становятся тысячи женщин. В 2019 году в полиции зарегистрировали более 4000 случаев насилия в семьях, но это лишь верхушка айсберга, поскольку более половины случаев никогда не доходят до полиции. Две женщины рассказали Postimees свои истории, обе до сих пор скрывали происходящее. Читать далее...

Привычки жителей Эстонии способствуют распространению бактерий