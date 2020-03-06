Как объяснить ребенку, почему дядя снял штаны? В Силламяэ спорят о психически больных в обществе

По словам Алексея, ребенку меньше трех лет, и объяснить ему, что человек болен и потому неадекватен, невозможно.

Моника Феофанова признала, что среди ее клиентов есть человек с таким поведением и выразила надежду, что теперь, когда эта история стала достоянием гласности, суд может запретить ему гулять по городу. Но, отметила она, не только неадекватные люди влияют плохо на горожан, но и горожане своим примером правильного поведения на улицах помогают людям с психическими отклонениями.

“Ценой моих детей?” - не согласился Алексей.

“Я живу в Тарту, где много студентов. Вот они сидят, пьют пиво, и наступает время, когда им нужно идти куда-то и сделать “пи-пи”. Они снимают штаны и делают. Это - тоже самое, - привела пример руководитель по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ. - Я говорю детям, что так нельзя. Моим детям четыре года и семь лет. Но у нас двойные стандарты: если так сделают больные люди - это же ужас! А если так сделают студенты - то это нормально, нет проблем, это же просто студенты”.

“Мы через всё это прошли”

“У меня ребенок-аутист, - рассказала участница встречи Светлана Евстигнеева. - Я очень долго училась жить так. Сейчас мой ребенок - первый и единственный, кто пошел учиться в нашу гимназию с таким диагнозом. Еще когда мы пришли в первый класс, все очень беспокоились, кричали - как такой ребенок будет с нашими детьми? Мы закончили девять классов без единой тройки, мы пошли в гимназию, и там началось тоже самое - мол, у нас дети хорошие, нормальные, а тут ребенок особенный. Мы через всё это прошли, и я вижу, что дети сейчас стали более лояльны к этому. Если старое поколение боится, что дети нет, в Ваналиннаской школе, наоборот, каждый год проходят знакомство с таким детьми, с такими людьми. И дети знают о них уже больше, чем более старое поколение”.