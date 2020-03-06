Коронавирус в полный рост на фоне Апокалипсиса

Вот уже несколько дней новостные выпуски на республиканских теле- и радиоканалах начинаются вестями с коронавирусного фронта. По поводу первых трех инфицированных этой новой хворью жителей Эстонии даже собралось правительство страны…
Ни капли иронии, только беспристрастная и объективная констатация фактов. В том, что вероятную пандемию следует как минимум постараться предотвратить, чтобы потом не тратить гораздо больше сил и средств на борьбу с ней как состоявшейся реальностью, никаких сомнений быть не может. Так что здесь внимание на правительственном уровне и любые, даже самые радикальные, меры лишними считаться не могут.
Сначала слизни, колючая проволока потом
И тем не менее, ситуация чем-то напоминает казус, вошедший в историю европейской журналистики, когда 19 августа 1989 года на границе между Австрией и тогдашней Венгерской Народной Республикой состоялось символическое обоюдное разрезание колючей проволоки главами МИД двух государств, которое получило название «панъевропейский пикник». Так было положено начало новой эре в международных отношениях как отзвука политики перестройки и гласности в СССР.
И в тот же день на общеавстрийском телевидении выпуск новостей начался с рекомендаций ведущей, как бороться с садово-огородными слизнями, нашествие которых приобрело невиданные прежде масштабы и грозило нанести серьезный ущерб любительскому садоводству. И только после этого, вторым эшелоном, прошло сообщение о политическом событии судьбоносного значения.
Я не сравниваю смертоносный вирус со слизнями, но мне кажется, что в эти же дни в мире происходят вещи, как минимум не менее значимые, чем угроза пандемии.
В Москве встречаются главы России и Турции, чтобы разрулить назревающий конфликт в Идлибе, чреватый если не новой Мировой войной, то, как минимум, жестким обострением отношений между двумя государствами с суммарным населением в четверть миллиарда человек. В прямой причинно-следственной связи с этим конфликтом греческие пограничники усиливают патрулирование своих рубежей, являющихся одновременно и внешними рубежами Евросоюза, готовясь защитить их, в том числе и с применением оружия, от очередного ожидаемого цунами беженцев с Ближнего Востока.
Тут же, только по другую сторону границы, турецкие военные размещают заградотряды, задача которых, и тоже не исключая оружия – не дать всё тем же беженцам развернуться вспять от Греции – на территорию Турции…
Уже только эти два фактора сегодняшней действительности заслуживают места в ленте мировых новостей не ниже, чем COVID-19.
Своя рубашка ближе к телу. А которая из них своя?
Конечно, редакции в первую очередь ориентируются на то, что ближе: и географически, и как та «своя рубашка». Но упрек (если это вообще считать упреком) относится не столько к СМИ, сколько к тем госструктурам, которые занимаются насущными проблемами и, соответственно, продуцируют новости, расставляя на них приоритетные акценты.
Мы сегодня оказались в такой ситуации, когда все возникшие разом проблемы – главные. Нельзя сказать: встретим во всеоружии пандемию, а ближневосточные беженцы подождут! Они-то как раз ждать не станут.
Правда, что касается нелегальных мигрантов (да хоть бы и легальных), у нас есть одно неоспоримое преимущество по сравнению с большинством стран Старой Европы, включая те же Грецию и Италию: бегущие из зоны боевых действий нашу Эстонию в упор не видят и видеть не хотят. Не представляется она им привлекательной. К нашему вящему удовольствию.
Однако так не будет продолжаться бесконечно. Рано или поздно, но нам придется решать и эту проблему, если не напрямую (где и как размещать беженцев), то, во всяком случае, каким образом участвовать в их судьбе или в судьбах тех государств, которые примут на себя основной удар этого цунами. В стороне отсидеться не удастся.
Конечно, все эти задачи – повышенной степени сложности. А кто сказал, что будет просто? Правительства, в любой стране, на то и существуют, чтобы эффективно действовать в кризисной ситуации. В спокойной же всякому ёжику понятно, как поступать. А ситуация если пока (!) не кризисная, то критическая – надо срочно решать, что сначала, а что потом. Точнее – как совместить «сразу» и «после».
Наше же правительство пока, за почти год своего существования, более-менее спешно решает одну задачу: как – любой ценой – не развалиться, удержаться у власти. Из реализованных предвыборных обещаний, деликатно выражаясь, с грехом пополам выполнено пока одно – сохранена школа с русским языком обучения. Да и то ведь не сделано, а сохранено уже существующее. И на том спасибо, конечно…
Считать реализованными пенсионную реформу и единовременное повышение пенсий можно только при наличии мощного желания так считать. Про аптечную реформу и сказать нечего.
Хотя неправда: есть что. Продавливаемая по принципу «ни шагу назад!», она вот-вот оставит трети малых населенных пунктов вовсе без аптек, а значит – и без возможности оперативно, при необходимости, приобрести медикаменты и/или гигиенические средства для защиты от вируса или для лечения его последствий. Причем именно в разгар сезонной эпидемии. Дело ведь не только в COVID-19, против которого еще нет вакцины. А обычный грипп? От которого, между прочим, в Эстонии, не дожидаясь коронавируса, уже умерли столько же, сколько пока лишь инфицировано новым штаммом. А обычные, но от этого не менее опасные заболевания ОРЗ?
Да мало ли хворей подстерегает нас на каждом шагу. И в поисках лекарств от них скоро десяткам тысяч жителей провинции придется преодолевать десятки километров. И как ни призывай население корректно мыть руки после посещения общественного туалета и вовремя делать прививки, но без медикаментов и предметов личной санитарии всё равно не обойтись. А впрок их редко кто запасает, да и срок годности у них не вечный.
Выбор простой: или плохо, или очень плохо
Недавний гость студии Postimees Лео Куннас нарисовал перед аудиторией поистине апокалиптическую картину, которая ожидает нас в обозримом будущем, если европейцам не удастся прийти к согласованному мнению и выработать общую стратегию действий. И это тот редкий (да пока, собственно, единственный) случай, когда я полностью солидарен с активистом из EKRE.
Правительству действительно предстоит выбрать между плохим решением и очень плохим. Это касается и вероятной пандемии, которая в случае выхода потока беженцев из-под контроля также усилится в геометрической прогрессии: о санитарии и гигиене в такой ситуации говорить не приходится.
Да их вообще не следует разделять – стихийную миграцию и распространение вируса CОVID-19. Да и вообще любого вируса. А паче того – вируса паники. В этом смысле ситуация в Эстонии пока, вроде бы, под контролем. Надолго ли, и насколько этот контроль надежен – покажут ближайшие недели. А может быть, и дни, каждый из которых лишь множит тревожные вести.
Защитимся пока сами – хотя бы от гриппа.