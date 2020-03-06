Коронавирус в полный рост на фоне Апокалипсиса

Однако так не будет продолжаться бесконечно. Рано или поздно, но нам придется решать и эту проблему, если не напрямую (где и как размещать беженцев), то, во всяком случае, каким образом участвовать в их судьбе или в судьбах тех государств, которые примут на себя основной удар этого цунами. В стороне отсидеться не удастся.

Конечно, все эти задачи – повышенной степени сложности. А кто сказал, что будет просто? Правительства, в любой стране, на то и существуют, чтобы эффективно действовать в кризисной ситуации. В спокойной же всякому ёжику понятно, как поступать. А ситуация если пока (!) не кризисная, то критическая – надо срочно решать, что сначала, а что потом. Точнее – как совместить «сразу» и «после».

Наше же правительство пока, за почти год своего существования, более-менее спешно решает одну задачу: как – любой ценой – не развалиться, удержаться у власти. Из реализованных предвыборных обещаний, деликатно выражаясь, с грехом пополам выполнено пока одно – сохранена школа с русским языком обучения. Да и то ведь не сделано, а сохранено уже существующее. И на том спасибо, конечно…

Считать реализованными пенсионную реформу и единовременное повышение пенсий можно только при наличии мощного желания так считать. Про аптечную реформу и сказать нечего.

Хотя неправда: есть что. Продавливаемая по принципу «ни шагу назад!», она вот-вот оставит трети малых населенных пунктов вовсе без аптек, а значит – и без возможности оперативно, при необходимости, приобрести медикаменты и/или гигиенические средства для защиты от вируса или для лечения его последствий. Причем именно в разгар сезонной эпидемии. Дело ведь не только в COVID-19, против которого еще нет вакцины. А обычный грипп? От которого, между прочим, в Эстонии, не дожидаясь коронавируса, уже умерли столько же, сколько пока лишь инфицировано новым штаммом. А обычные, но от этого не менее опасные заболевания ОРЗ?

Да мало ли хворей подстерегает нас на каждом шагу. И в поисках лекарств от них скоро десяткам тысяч жителей провинции придется преодолевать десятки километров. И как ни призывай население корректно мыть руки после посещения общественного туалета и вовремя делать прививки, но без медикаментов и предметов личной санитарии всё равно не обойтись. А впрок их редко кто запасает, да и срок годности у них не вечный.

Выбор простой: или плохо, или очень плохо

Недавний гость студии Postimees Лео Куннас нарисовал перед аудиторией поистине апокалиптическую картину, которая ожидает нас в обозримом будущем, если европейцам не удастся прийти к согласованному мнению и выработать общую стратегию действий. И это тот редкий (да пока, собственно, единственный) случай, когда я полностью солидарен с активистом из EKRE.

Правительству действительно предстоит выбрать между плохим решением и очень плохим. Это касается и вероятной пандемии, которая в случае выхода потока беженцев из-под контроля также усилится в геометрической прогрессии: о санитарии и гигиене в такой ситуации говорить не приходится.

Да их вообще не следует разделять – стихийную миграцию и распространение вируса CОVID-19. Да и вообще любого вируса. А паче того – вируса паники. В этом смысле ситуация в Эстонии пока, вроде бы, под контролем. Надолго ли, и насколько этот контроль надежен – покажут ближайшие недели. А может быть, и дни, каждый из которых лишь множит тревожные вести.