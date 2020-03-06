Фото ⟩ Пресс-фото Эстонии 2019: вспомнить год

Ратас в гостях у маленьких четверняшек, буддийские монахи на острове Аэгна, девочка, которая игнорирует гравитацию, Борис Джонсон в переднике на раздаче угощений, Кальюлайд у Путина, огненный ангел смерти, разноцветные дома и Ледяная королева – все это «картинки с выставки» лучших фотографий, опубликованных в прессе Эстонии в прошлом году. Спустя неделю после закрытия в Таллинне экспозиции World Press Photo 2019 открывается подобная местная: Estonian Press Photo 2019. Уже несколько лет она переводится на русский язык и демонстрируется не только в столице, но и в других городах Эстонии.

ФОТО: Наталья Сааль

У репортерской фотографии странная судьба: она порой говорит «больше тысячи слов», и при этом почти не видна на экране смартфона – а кто теперь читает газеты, где снимок может занимать всю страницу? Да и исчезает он, едва попавшись на глаза: мы быстро «схватываем» картинку и крутим дальше ленту новостей.

Между тем, многие из молниеносных актуальных кадров являются произведениями искусства куда более выразительными, чем иные постановочные фотографии. Они могут остановить любое историческое мгновение, схватить настрой важнейшей секунды, в которой отражается общая беда или радость всей страны, подметить нечто неуловимое, но важное, очень яркое в скучном протокольном мероприятии или рутине обычного дня. Но что гораздо ценнее – каждый такой кадр полон сиюминутной настоящей жизни, он создает эффект присутствия, касания, приближения даже к тем событиям, которые прошли мимо вас или пролетели в новостной ленте, как пуля, «не задев мозг».

ФОТО: Наталья Сааль

Каким вы запомнили прошлый год? Что увидели в местной прессе и притормозили, чтобы углубиться, разглядеть повнимательнее? На выставке вас ждет выбор профессионалов, которые учитывают контекст, актуальность, точность, качество и оригинальность каждого снимка и, конечно, везение пресс-фотографа, у которого на создание шедевра есть обычно не более секунды.

К лучшим пресс-кадрам минувшего года позволяет вернуться ежегодная выставка Estonian Press Photo 2019. Она создана на основе представленных на конкурс «Пресс-фото года» работ фотографов как столичных, так и региональных СМИ. Проект подготовлен в сотрудничестве Союза пресс-фотографов Эстонии (EPFL) и Союза медиапредприятий Эстонии. Выставка открылась 6 марта в столичном торговом центре Ülemiste.