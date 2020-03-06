Строительство АЭС в Эстонии: стало известно еще одно возможное место

В более долгосрочной перспективе Fermi Energia хочет построить модульную, небольшую в глобальном масштабе, атомную электростанцию мощностью до 300 мегаватт. Предполагается, что такая станция сможет покрывать около четверти общего потребления энергии в стране и способствовать, по словам разработчиков, достижению климатических целей, а также обеспечению энергетической безопасности Эстонии и повышению независимости государства. Согласно заказанному компанией и проведенному в феврале фирмой Kantar Emor опросу, 58 процентов эстонцев скорее поддерживают ядерную энергетику.

Согласно видению авторов идеи, подготовительные работы могут занять до десяти лет, а первые сваи будут вбиты в землю к 2030 году. Но найти место, где расположится электростанция стоимостью примерно в миллиард евро, нужно гораздо раньше. Однако в маленькой стране, где действуют многочисленные природоохранные ограничения, таких мест не так много.

До настоящего времени компания в основном посещала руководителей волости Виру-Нигула в Северной Эстонии. Это место кажется подходящим для разработчиков. Они уже встретились с жителями муниципалитета и даже свозили связанных с местным самоуправлением людей в Финляндию для знакомства с атомной электростанцией в Олкилуото.

Тем не менее, разработчики проявляют интерес и к другим местам: например, обсуждалось расположение на полуострове Пакри, а также в красивом месте на побережье Пярнумаа. В конце прошлого года представители компании встретились с Ромеком Косенкраниусом, мэром летней столицы.

Косенкраниус подчеркнул, что это была только одна встреча информативного характера, на которой не было сделано никаких обещаний или соглашений.

Тем не менее, в разговоре с Косенкраниусом выяснилось, что одним из немногих известных в настоящее время потенциальных мест для предполагаемой атомной электростанции является прибрежная зона в Тыстамаа, находящаяся в ведении городской управы Пярну. «Они неоднократно подчеркнули, что сам Пярну для них непривлекателен», - отметил мэр.

По словам мэра, это место занимает четвертое место у разработчиков и может быть рассмотрено, если другие места не подойдут.

Косенкраниус заявил, что энергетическая независимость для Эстонии важна. «В Финляндии, например, есть атомные станции. Вопрос скорее в безопасности и альтернативах», - сказал он, добавив, что, хотя есть, например, энергия ветра и солнца, с ними сопряжены проблемы. Например, люди не всегда хотят мириться со строительством ветряков.

"Тут есть, что взвесить, чтобы одобрять или быть против. Нужно выслушать аргументы, - признался мэр. - С одной стороны, ясно, что для энергетической независимости Эстонии каждый источник энергии для нас важен».

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс сказал, что в этом году будет сделан анализ, по итогам которого выяснится, можно ли будет в дальнейшем считать побережье в районе Тыстамаа подходящим для АЭС участком.

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс ФОТО: Tairo Lutter

По словам Каллеметса, в Эстонии мало мест, где можно построить такую станцию. «Река Нарва, скалистое побережье, Лахемаа, другие природные заповедники, районы, подверженные риску затопления, окрестности Таллинна и другие зоны природоохранных ограничений», - перечислил он районы, в которых строительство исключено.

В пользу Тыстамаа, по словам Каллеметса, говорит тот факт, что здесь не вся береговая линия покрыта заповедными зонами, а кроме того, эта область не особенно подвержена наводнениям.